ANM anunță schimbare bruscă a vremii. Cod galben de vijelii, furtuni și grindină în mare parte din țară. Bucureștiul intră și el sub avertizare

După câteva zile dominate de vreme caldă, România intră într-un episod de instabilitate atmosferică accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două atenționări cod galben succesive, care vizează inițial vestul, centrul și nordul țării, iar ulterior aproape întreg teritoriul. Meteorologii avertizează că sunt așteptate vijelii, intensificări puternice ale vântului, descărcări electrice, ploi torențiale și căderi de grindină.

Și municipiul București va intra sub cod galben miercuri, în a doua parte a zilei, când sunt prognozate rafale puternice de vânt și furtuni.

Prima avertizare emisă de ANM este valabilă în intervalul 7 iulie, ora 23:00 – 8 iulie, ora 12:00 și vizează regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei.

Meteorologii spun că în aceste zone vremea va deveni instabilă, iar fenomenele se vor manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, însoțite de descărcări electrice și averse.

„În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15…25 l/mp).”, transmite ANM.

Specialiștii precizează că primele manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea chiar din cursul după-amiezii și serii de marți.

„Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți (7 iulie) local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.”

Potrivit celei de-a doua atenționări emise de ANM, vremea se va deteriora și mai mult în cursul zilei de miercuri.

Codul galben va fi în vigoare în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 23:00 și va afecta cea mai mare parte a țării.

Meteorologii avertizează că vântul se va intensifica în numeroase regiuni, iar vijeliile vor deveni mai puternice decât în intervalul precedent.

„Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”, arată Administrația Națională de Meteorologie.

Pe lângă rafalele puternice de vânt, în unele zone sunt așteptate ploi torențiale într-un interval foarte scurt, existând riscul producerii unor acumulări importante de apă și al apariției fenomenelor specifice furtunilor de vară.

Meteorologii subliniază că avertizarea poate fi modificată în funcție de evoluția situației din teren.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.”

Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă până miercuri seara.

În prima parte a intervalului, până miercuri dimineață, vremea va rămâne călduroasă, cu maxime cuprinse între 30 și 32 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, ploi slabe și descărcări electrice.

Schimbarea importantă va veni miercuri, după ora prânzului, când Bucureștiul va intra sub incidența codului galben.

Potrivit ANM, în Capitală sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h, vijelii, averse și descărcări electrice, în timp ce temperatura maximă va rămâne în jurul valorii de 30–32 de grade.

În intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 23:00, municipiul București se va afla oficial sub avertizare cod galben pentru instabilitate atmosferică.

Meteorologii precizează că situația atmosferică va fi urmărită permanent, iar dacă intensitatea fenomenelor va crește, avertizările pot fi actualizate sau completate cu avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Având în vedere prognoza, autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale, să evite adăpostirea sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt și să manifeste prudență în trafic pe durata episoadelor de furtună.