Cod galben de vreme severă în România. ANM a emis duminică, 5 iulie, avertismentul: Este în vigoare până la ora 21:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenționare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe zone din sud-vestul României. Potrivit meteorologilor, rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h, iar avertizarea este valabilă până în cursul serii de duminică.

Conform informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, atenționarea Cod galben este în vigoare duminică, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 21:00. Sunt vizate sudul regiunii Banat, precum și vestul și sud-vestul Olteniei. În aceste zone sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

Meteorologii au precizat că evoluția fenomenelor meteorologice va fi monitorizată permanent. În funcție de intensitatea și evoluția vremii, avertizarea actuală poate fi modificată, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.

„Interval de valabilitate: 5 iulie, ora 12 – 5 iulie, ora 21 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: sudul Banatului, vestul și sud-vestul Olteniei În intervalul menționat, în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj”, arată informațiile publicate de ANM.

Potrivit definiției utilizate de Administrația Națională de Meteorologie, Codul roșu indică fenomene meteorologice cu un grad de pericol foarte ridicat, precum vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei sau ceață. Aceste fenomene se manifestă cu o intensitate excepțională și pot produce efecte grave sau chiar dezastruoase asupra populației, infrastructurii și activităților economice.

Codul portocaliu semnalează fenomene meteorologice periculoase, caracterizate printr-un grad ridicat de intensitate. Vântul puternic, precipitațiile abundente, furtunile, ninsorile, viscolul, temperaturile extreme, poleiul sau ceața pot afecta semnificativ activitățile desfășurate în zonele vizate și pot genera situații de risc.

Codul galben avertizează asupra unor fenomene meteorologice temporar periculoase, precum intensificări ale vântului, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori, viscol, temperaturi extreme, polei sau ceață. Deși acestea pot crea dificultăți pentru anumite activități, ele sunt considerate, în general, specifice perioadei și regiunilor pentru care a fost emisă avertizarea.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informațiile oficiale și să manifeste prudență în zonele în care sunt prognozate intensificări ale vântului.