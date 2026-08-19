Alertă de caniculă în România. ANM a emis Cod portocaliu și Cod galben pentru mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizări Cod portocaliu și Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile începând de joi, 20 august, în mare parte din România. Temperaturile vor urca până la 37-39 de grade în zonele vizate de cea mai severă avertizare, iar valul de căldură se va extinde și se va intensifica în următoarele zile.

Un Cod portocaliu va fi valabil în intervalul 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00, în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 35 și 39 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în extremitatea de vest și sud-vest.

În zonele aflate sub Cod portocaliu va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală, ITU, va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe timpul nopții, local va fi înregistrată o noapte tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius. Județele pentru care a fost emis Codul portocaliu sunt Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Arad și Timiș.

Pentru restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, ANM a emis o avertizare Cod galben, valabilă în același interval, respectiv între 20 august, ora 10:00, și 21 august, ora 10:00.

Pe parcursul zilei de joi, temperaturile maxime din Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și nordul Crișanei vor fi deosebit de ridicate și se vor situa, în general, între 34 și 37 de grade.

Pe arii extinse va fi caniculă și se va resimți disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce va determina apariția unei nopți tropicale.

Pe lângă avertizările Cod portocaliu și Cod galben, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare privind temperaturile deosebit de ridicate și nopțile tropicale.

Informarea este valabilă începând de joi, 20 august, ora 10:00, până luni, 24 august, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în următoarele zile valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade Celsius, cele mai mari valori fiind așteptate în regiunile de vest și sud-vest.

Canicula va fi însoțită de un disconfort termic accentuat. Pe arii extinse, indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Nopțile vor deveni tropicale în anumite zone. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 20 și 23 de grade Celsius, în timp ce cele mai ridicate valori nocturne, de 24-26 de grade, sunt prognozate în Dealurile de Vest.