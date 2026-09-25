Prognoza meteo, 25 septembrie. Ploi și temperaturi sub mediile perioadei. Unde va fi cel mai frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru vineri, 25 septembrie. Meteorologii anunță o vreme schimbătoare, cu ploi în mai multe regiuni, vânt și temperaturi mai scăzute decât valorile obișnuite pentru această perioadă.

Temperaturile diurne se vor situa sub mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, cu diferențe mai evidente în sud-vest și centru. În aceste regiuni, cerul va fi noros, în timp ce în restul teritoriului va fi temporar noros.

Ploile vor fi prezente în Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Precipitații locale sunt posibile și în alte zone ale țării, pe parcursul zilei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar valorile minime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade.

În București, vremea va fi parțial înnorată, cu temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. Vântul va fi ușor și variabil. La Pitești, cerul va fi înnorat, iar temperaturile se vor situa între 11 și 20 de grade. Vântul va sufla ușor și variabil.

În Sibiu, sunt prognozate perioade cu cer parțial înnorat. Temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar vântul va fi ușor și variabil. La Bacău, vremea va fi parțial înnorată, cu valori termice între 8 și 21 de grade. Vântul va sufla din sud-est, cu viteze de 10 până la 15 km/h.

În Timișoara, cerul va fi parțial înnorat, iar temperaturile vor varia între 8 și 18 grade. Vântul va fi ușor și variabil. La Cluj-Napoca, meteorologii anunță cer înnorat și temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. Vântul va sufla ușor și variabil.

În Craiova, cerul va fi înnorat, iar temperaturile vor ajunge la valori cuprinse între 11 și 19 grade. Vântul va sufla din nord, cu viteze de 10 până la 15 km/h. La Galați, vremea va fi înnorată, cu temperaturi între 12 și 22 de grade. Vântul va fi ușor și variabil.

În Oradea, dimineața va fi caracterizată de prezența norilor, după care soarele va apărea în cursul după-amiezii. Temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar vântul va sufla ușor și variabil.

La Ploiești, cerul va fi înnorat, cu temperaturi între 11 și 22 de grade. Vântul va fi ușor și variabil. În Suceava, sunt prognozate perioade cu cer parțial înnorat. Temperaturile vor varia între 9 și 19 grade, iar vântul va sufla ușor și variabil.

La Iași, vremea va fi parțial înnorată, cu temperaturi cuprinse între 9 și 21 de grade. Vântul va fi ușor și variabil. La Constanța, cerul va fi în mare parte înnorat. Temperaturile se vor situa între 16 și 21 de grade, iar vântul va sufla ușor și variabil.

În Brașov, vremea va fi în mare parte înnorată, cu temperaturi cuprinse între 6 și 19 grade. Vântul va fi ușor și variabil.