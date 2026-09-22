Prognoza meteo, 22 septembrie: Răcire accentuată, ploi și rafale de până la 70 km/h. Zonele cele mai afectate 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo pentru marți, 22 septembrie, când vremea se va răci semnificativ în întreaga țară. După perioada cu temperaturi ridicate, valorile termice vor coborî accentuat, iar în nord-vestul și centrul teritoriului vremea va fi local deosebit de rece pentru această perioadă.

Scăderea temperaturilor va fi resimțită inclusiv în regiunile sudice și sud-estice. Maximele zilei vor varia între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 4 grade în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 13 grade pe litoral.

Schimbarea vremii va fi însoțită și de precipitații în mai multe regiuni. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor apărea în zona montană și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar și local în celelalte regiuni.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2 până la 10 l/mp, însă izolat pot depăși 15-20 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în special în sudul țării acestea vor putea fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină.

La altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile se vor transforma și în lapoviță și ninsoare. Astfel, temperaturile mai scăzute vor fi resimțite inclusiv în zonele montane înalte, unde sunt prognozate precipitații sub formă solidă.

Pe timpul nopții, aria ploilor se va restrânge și va cuprinde în special regiunile centrale și sud-estice. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, însă temporar va prezenta intensificări în timpul zilei în Oltenia și local în Muntenia.

În timpul nopții, vântul se va intensifica pe litoral, unde vitezele la rafală vor ajunge la 45-50 km/h. În zona montană înaltă, mai ales în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, rafalele vor atinge 60-70 km/h, în special în prima parte a intervalului.

Izolat, în orele dimineții și pe timpul nopții, se va forma ceață. Spre finalul intervalului, în depresiunile intramontane vor exista și condiții de brumă, pe fondul temperaturilor scăzute.

Vremea rece se va resimți astfel în toate regiunile, însă cele mai scăzute valori termice sunt prognozate în Transilvania și în zonele depresionare. În același timp, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei vor avea cele mai ridicate temperaturi maxime, de până la 23 de grade.

În sudul țării, ploile pot avea caracter de aversă și pot fi asociate cu fenomene electrice și, izolat, cu grindină. Pe măsură ce se va instala noaptea, precipitațiile se vor restrânge către centrul și sud-estul țării.

În București, vremea se va răci accentuat marți, 22 septembrie. Cerul va prezenta înnorări, iar mai ales în cursul după-amiezii și al serii sunt prognozate averse.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când viteza la rafală va putea ajunge la 35-45 km/h.

Temperatura maximă din Capitală va fi cuprinsă între 20 și 22 de grade, în timp ce temperatura minimă va coborî până la valori de 8-10 grade.