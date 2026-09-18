Toamna aduce o evoluție surprinzătoare a temperaturilor. Prognoza ANM până pe 19 octombrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru următoarele săptămâni de toamnă. Datele indică perioade cu temperaturi ușor mai scăzute în anumite regiuni la sfârșitul lunii septembrie, urmate de intervale în care valorile termice vor depăși ușor mediile normale, în special în vestul țării.

Pentru săptămâna 21 – 28 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice acestei perioade în regiunile estice, nordice și centrale. În celelalte zone, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru intervalul analizat.

Regimul precipitațiilor va avea evoluții diferite de la o regiune la alta. Cantitățile de apă vor fi peste cele normale în regiunile estice și sud-estice, în timp ce în vestul țării este prognozat un deficit de precipitații.

În restul teritoriului, regimul pluviometric se va situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, potrivit prognozei publicate de ANM.

În intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea nord-vestică a țării. Abaterile pozitive vor fi mai evidente în regiunile vestice, în timp ce în celelalte zone temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice.

De asemenea, prognoza pentru această săptămână indică și o tendință spre deficit în ceea ce privește cantitățile de precipitații. Această situație este așteptată în cea mai mare parte a țării.

Deficitul de precipitații ar putea fi mai pronunțat în zonele montane, potrivit estimărilor meteorologilor. În restul regiunilor, cantitățile de apă sunt prognozate să rămână sub valorile specifice perioadei.

Pentru începutul lunii octombrie, prognoza indică astfel diferențe între evoluția temperaturilor și cea a precipitațiilor, cu valori termice mai ridicate în special în partea de vest și o tendință de deficit pluviometric pe suprafețe extinse.

În săptămâna 5 – 12 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării. Temperaturile vor fi mai ridicate în special în regiunile vestice.

În celelalte regiuni, mediile termice sunt estimate să fie apropiate de cele normale pentru perioada respectivă. Prognoza nu indică astfel abateri importante față de valorile climatologice în partea de est și în celelalte zone ale țării.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Estimarea ANM indică astfel o evoluție fără diferențe importante față de cantitățile specifice intervalului.

Săptămâna 5 – 12 octombrie se conturează, potrivit prognozei, cu temperaturi ușor peste normal în jumătatea vestică și cu valori apropiate de cele obișnuite în restul teritoriului, în timp ce precipitațiile sunt estimate în jurul mediilor normale.

Pentru săptămâna 12 – 19 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări. Cele mai mari abateri sunt prognozate în regiunile vestice.

Estimările meteorologice indică astfel o perioadă cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile României. Diferențele față de valorile specifice intervalului vor fi însă mai evidente în partea de vest a țării.

În aceeași săptămână, cantitățile de precipitații sunt prognozate să fie apropiate de cele normale pentru această perioadă. Estimarea este valabilă pentru toate regiunile țării.

Astfel, prognoza ANM pentru intervalul până la 19 octombrie indică o evoluție a temperaturilor de la valori ușor mai scăzute în est, nord și centru la sfârșitul lunii septembrie, către valori ușor peste normal în special în vest, la începutul și în prima parte a lunii octombrie.