Temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Zonele în care se ajunge la 31 de grade

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele ore. Meteorologii anunță o vreme cladă cu temperaturi peste medie în mai multe zone ale țării.

Vremea continuă să se încălzească astăzi, 16 septembrie, iar temperaturile se mențin peste valorile normale pentru această perioadă. În sud-vestul Olteniei, maximele pot ajunge până la 31 de grade Celsius. Precipitațiile vor fi puține și sunt așteptate în special spre seară, în zonele montane.

În Dobrogea și Bărăgan, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 26 de grade. Probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar vremea va rămâne predominant frumoasă.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, valorile termice vor ajunge tot la aproximativ 26 de grade. Cerul va avea unele înnorări sporadice, însă șansele de ploaie vor fi reduse.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile maxime vor urca până la 25 de grade. Spre seară, sunt posibile ploi slabe în zonele montane.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, nu sunt prognozate ploi, iar temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade. În vestul țării, vremea va fi de asemenea însorită, cu valori termice de până la 28 de grade.

În Transilvania, dimineața va fi mai rece și va fi ceață în zonele depresionare. Ulterior, temperaturile vor crește, ajungând la valori peste cele normale pentru această perioadă a anului.

Spre seară, precipitațiile își vor face apariția în zonele montane din Transilvania. Ploile vor fi slabe și se vor concentra în special în aceste regiuni.

În Oltenia, vremea va fi mai caldă, cu temperaturi maxime de 30-31 de grade Celsius. Și în sudul țării valorile termice vor fi ridicate, iar spre seară este posibil să plouă slab în Dealurile Munteniei.

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza și pentru Capitală. În București, vremea va fi frumoasă, cu cer predominant senin și mult soare. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 27 de grade Celsius.

Pe litoral, soarele va fi prezent, iar temperaturile din aer vor ajunge la aproximativ 24 de grade. Apa mării va avea 21 de grade.

La munte, temperaturile se vor menține peste normalul perioadei. Spre seară, sunt prognozate ploi slabe în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali.