Mulți români le trec cu vederea. Aceste perioade pot fi valorificate la pensie

Stagiul de cotizare folosit la stabilirea pensiei nu este format exclusiv din anii în care o persoană a lucrat și a plătit contribuții de asigurări sociale. Legislația pensiilor recunoaște, în anumite condiții, și mai multe perioade în care nu au fost achitate contribuții, dar care pot fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Printre aceste intervale se numără anii de studii universitare, perioada serviciului militar, anumite perioade în care persoana a beneficiat de indemnizație de șomaj, concediul pentru creșterea copilului și concediul medical acordat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Modul de valorificare diferă însă în funcție de perioada în care au fost efectuate și de categoria juridică în care sunt încadrate.

Unele dintre aceste intervale reprezintă stagii contributive, în timp ce altele sunt considerate perioade asimilate sau necontributive. Diferența este importantă deoarece categoria în care este încadrată o anumită perioadă poate influența atât îndeplinirea condițiilor pentru deschiderea dreptului la pensie, cât și modul de stabilire a punctajului.

Potrivit Art. 56 din Legea nr. 360/2023, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au depășit acest stagiu cu cel puțin cinci ani pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard. În perioada suplimentară de cinci ani pot fi cuprinse atât stagii contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de legislație.

Perioada în care o persoană a urmat studii universitare este inclusă de lege în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Sunt vizate studiile urmate la zi sau, după caz, cu frecvență, pe durata normală prevăzută pentru programul respectiv ori pentru un ciclu de formare inițială.

Pentru ca perioada să poată fi valorificată la pensie, studiile trebuie să fi fost finalizate cu diplomă de licență, master sau doctorat, după caz. Recunoașterea se realizează pe baza documentelor care dovedesc absolvirea, precum și a actelor din care rezultă durata normală a studiilor, nivelul și forma de învățământ.

Faptul că o persoană a fost înscrisă la o facultate sau a urmat cursurile fără să finalizeze studiile nu este suficient pentru ca intervalul respectiv să fie valorificat la stabilirea pensiei. Condiția absolvirii și existența documentelor justificative sunt relevante pentru recunoașterea perioadei.

Serviciul militar efectuat ca militar în termen sau cu termen redus este recunoscut de legislația pensiilor drept perioadă asimilată stagiului de cotizare. Aceeași regulă poate fi aplicată și perioadelor în care persoana a fost concentrată, mobilizată sau s-a aflat în prizonierat.

Intervalul respectiv poate fi inclus în stagiul total, chiar dacă în lunile respective nu au fost datorate contribuții de asigurări sociale. Totuși, perioada de serviciu militar nu constituie stagiu contributiv și nu poate înlocui anii de contribuții necesari pentru îndeplinirea condițiilor aplicabile anumitor categorii de pensie.

Dovedirea perioadei se face prin documentele prevăzute de lege, între care poate fi utilizat și livretul militar. În situația în care serviciul militar s-a suprapus cu o perioadă pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale, același interval nu poate fi valorificat de două ori. La stabilirea punctajului sunt luate în considerare veniturile asigurate înregistrate pentru lunile respective, potrivit regulilor aplicabile.

Modul în care concediul pentru creșterea copilului este valorificat la pensie diferă în funcție de data la care perioada respectivă a fost acordată. Pentru intervalele anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au fost recunoscute ca vechime în muncă potrivit legislației de la acel moment, regimul actual le consideră stagiu de cotizare contributiv, conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice.

O situație distinctă este întâlnită în cazul indemnizațiilor de asigurări sociale acordate între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, inclusiv al celor pentru creșterea copilului. Aceste perioade sunt considerate perioade asimilate și sunt incluse în stagiul total, însă nu sunt utilizate la stabilirea stagiului minim sau complet contributiv și nici la acordarea punctelor de stabilitate.

Pentru concediul de creștere a copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 se aplică, de asemenea, regimul perioadelor asimilate. Sunt vizate perioadele de îngrijire a copilului până la vârsta de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la trei ani, respectiv până la șapte ani, în condițiile stabilite de actele normative aplicabile.

Persoanele care au primit, înainte de 1 aprilie 2001, ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională în baza Legii nr. 1/1991 pot beneficia de recunoașterea acestor intervale ca stagiu necontributiv. Perioadele respective au fost considerate vechime utilă la pensie potrivit legislației care era în vigoare la momentul acordării lor și pot fi valorificate și în sistemul public actual.

Recunoașterea este legată de perioada în care solicitantul a beneficiat efectiv de unul dintre drepturile prevăzute de legislație. Prin urmare, simpla prezență în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă nu este suficientă pentru includerea intervalului în stagiul de cotizare.

Este necesară existența unui drept recunoscut de legislația aplicabilă la momentul respectiv, respectiv acordarea efectivă a indemnizației sau a ajutorului care putea constitui vechime utilă la pensie.

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă provocată de un accident de muncă ori de o boală profesională este recunoscut ca perioadă asimilată stagiului de cotizare atunci când a fost acordat începând cu 1 ianuarie 2005. Regula privește situațiile în care incapacitatea temporară de muncă are o cauză profesională și este distinctă de regimul concediilor medicale obișnuite.

Pentru stabilirea punctajului lunar este luat în calcul cuantumul indemnizației primite în perioada respectivă. Valorificarea intervalului se face pe baza informațiilor și documentelor care confirmă acordarea dreptului.

Legislația pensiilor include separat în categoria perioadelor asimilate și indemnizațiile de asigurări sociale acordate între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006. În funcție de reglementările aplicabile la data acordării, această categorie poate include indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate și alte prestații de asigurări sociale.

Perioadele de cotizare realizate după 1 aprilie 2001 pot fi verificate prin intermediul contului personal disponibil pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru activitatea desfășurată înainte de această dată pot fi utilizate, după caz, carnetul de muncă și adeverințele eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Casa teritorială de pensii analizează documentele din dosar și stabilește modul în care fiecare perioadă este încadrată și valorificată. Categoria juridică a intervalului, perioada în care acesta a fost realizat și tipul de pensie solicitat sunt elemente care determină efectele sale asupra stagiului și a calculului pensiei.

În situația unor perioade care se suprapun, același interval nu poate fi luat în calcul de două ori. Valorificarea fiecărei perioade se face potrivit categoriei în care aceasta este încadrată și regulilor aplicabile sistemului public de pensii.