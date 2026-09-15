Avertisment de la MAE pentru românii care călătoresc în Belgia. Zborurile pot fi perturbate din cauza grevelor

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, în perioada 16 septembrie – 10 octombrie 2026, sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Charleroi.

Grevele sunt programate în intervalul orar 22:00-08:00 și urmează să ducă la perturbări ale traficului aerian. Cetățenii români care au programate călătorii de pe sau către Aeroportul Charleroi sunt sfătuiți de MAE să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene și să urmărească eventualele modificări ale programului de călătorie.

Informațiile actualizate privind activitatea aeroportului și programul zborurilor sunt disponibile pe pagina de internet a Aeroportului Charleroi.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935.

Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

În cazul în care cetățenii români se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei, respectiv +32 (0) 497 428 663.

„Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă”, informează autoritățile.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor web ale Ambasadei României la Bruxelles și Ministerului Afacerilor Externe pentru informații suplimentare.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” și serviciul „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Avertizarea este valabilă pentru intervalul 16 septembrie – 10 octombrie 2026, când grevele nocturne ale controlorilor de trafic aerian de la Aeroportul Charleroi sunt programate între orele 22:00 și 08:00.

Grevele controlorilor de trafic aerian de la Aeroportul Charleroi sunt organizate în contextul unui conflict privind indemnizațiile pentru munca de noapte. Negocierile dintre angajații Skeyes și conducere au eșuat, iar sindicatele susțin că personalul de la Charleroi ar trebui să beneficieze de condiții similare celor din alte centre, în condițiile în care controlorii continuă să asigure servicii pe timpul nopții, inclusiv pentru aeronavele care operează în acest interval. Conducerea Skeyes contestă însă solicitările și consideră că acestea nu sunt justificate, în condițiile în care aeroportul este oficial închis pe timpul nopții. Grevele sunt programate pentru 24 de nopți, între 16 septembrie și 10 octombrie 2026.