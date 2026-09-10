Atenţionare de călătorie MAE: Greve naționale în Italia! Traficul aerian va fi perturbat

Românii care călătoresc în Italia trebuie să fie atenți la programul zborurilor în următoarele zile. Două greve naționale sunt anunțate pentru 11 și 13 septembrie, iar protestele pot afecta atât personalul aerian, cât și serviciile din aeroporturi, cu posibile întârzieri și anulări ale curselor.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că, pe 11 septembrie și pe 13 septembrie, în intervalul 00:00–23:59, vor avea loc greve la nivel național, care vor afecta traficul aerian.

În acest context, activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, precum și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturile de pe întreg teritoriul Italiei vor fi afectate. În aceste condiții, sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau urgentă au la dispoziție și linii telefonice de urgență ale consulatelor României, în funcție de regiunea în care se află. Pentru regiunea Roma, numărul de urgență al Consulatului General al României la Roma este +39 345.147.3935, iar pentru regiunea Milano poate fi apelat numărul +39 366.108.1444.

În regiunea Bologna, cetățenii români pot apela numărul de urgență +39 324.803.5171, în timp ce pentru regiunea Torino este disponibil numărul +39 338.756.8134. Pentru regiunea Trieste, numărul de urgență este +39 340.882.1688, iar pentru regiunea Bari poate fi apelat numărul +39 334.604.2299. În Catania, cetățenii români au la dispoziție numărul de urgență +39 320.965.3137 al Consulatului României.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Italia, ale Consulatului General al României la Roma, ale Ambasadei României și ale Ministerului Afacerilor Externe pentru informații actualizate. De asemenea, ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.