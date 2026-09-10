Bani de la stat pentru crescătorii de animale. Ajutorul ajunge la 50.000 de beneficiar. Până când se depun cererile

Crescătorii de bovine și suine mai au la dispoziție până pe 24 septembrie 2026, inclusiv, pentru a solicita ajutoarele de stat acordate în cadrul schemelor introduse în acest an, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge până la echivalentul a 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, potrivit informațiilor transmise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA anunță că 24 septembrie 2026 este ultima zi în care fermierii eligibili pot depune cererile pentru cele două scheme de ajutor de stat destinate sectorului zootehnic.

Măsurile vizează, separat, crescătorii din sectorul bovin și pe cei din sectorul suin și au fost instituite în 2026 în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu.

Cererile, împreună cu documentele justificative necesare, trebuie depuse sau transmise către Centrele Județene APIA ori, după caz, către Centrul Municipiului București.

În sectorul bovin, sprijinul financiar este destinat crescătorilor de bovine sau bubaline care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

Ajutorul acordat este de 68 de euro pentru fiecare cap de animal eligibil.

Există însă și un plafon maxim. Valoarea totală a sprijinului acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro.

O schemă distinctă este disponibilă crescătorilor de porci. Pentru a beneficia de bani, aceștia trebuie să dețină exploatații autorizate sanitar-veterinar și să respecte condițiile stabilite prin ghidul aferent programului.

Cuantumul ajutorului diferă în funcție de categoria animalelor și de locurile de cazare. Pentru porcii grași, sprijinul este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare.

În cazul animalelor de reproducție, suma acordată ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare.

Și în cazul acestei scheme se aplică plafonul maxim de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, suma fiind acordată în echivalent lei.

Fermierii interesați trebuie să respecte procedura și documentele prevăzute în ghidurile solicitantului pentru fiecare dintre cele două scheme.

APIA recomandă beneficiarilor să verifice dacă dosarele sunt complete și să se asigure că atât cererea, cât și documentele justificative sunt transmise cel târziu pe 24 septembrie 2026, inclusiv.

Ghidurile solicitantului și formularele necesare pentru depunerea cererilor sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată măsurilor de sprijin finanțate de la bugetul național.