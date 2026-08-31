APIA începe plata unui nou sprijin pentru fermieri de la 1 septembrie 2026. O categorie de crescători nu va beneficia de ajutor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) începe, de la 1 septembrie 2026, preluarea cererilor depuse de crescătorii de bovine care solicită subvenția de 68 de euro/vacă. Sprijinul financiar este acordat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, însă nu toți crescătorii de vaci se califică pentru această plată.

APIA a publicat Ghidul solicitantului, document care stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a putea beneficia de ajutor. Printre acestea se află și anumite criterii legate de vârsta animalelor și de menținerea efectivului de bovine pentru care este solicitat sprijinul.

Un prim motiv pentru excluderea de la plată îl reprezintă lipsa unor bovine sau bubaline care să aibă vârsta minimă de 22 de luni la data de 28 februarie 2026. Astfel, crescătorii care nu dețin animale care îndeplinesc acest criteriu de vârstă nu se califică pentru subvenția de 68 de euro/vacă, conform Agroinfo.

Un alt criteriu important este legat de efectivul de animale menționat în cererea depusă la APIA. Pentru a beneficia de sprijin, crescătorii trebuie să dețină, la data de 5 octombrie 2026, cel puțin 75% din efectivul de bovine solicitat în cerere.

În consecință, fermierii care nu mai dețin la 5 octombrie 2026 cel puțin 75% din numărul de bovine pentru care au solicitat ajutorul se află, de asemenea, printre crescătorii care pot fi excluși de pe lista de plată.

Preluarea cererilor pentru această subvenție începe la 1 septembrie 2026, iar condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului trebuie respectate de crescătorii care doresc să primească sprijinul financiar de 68 de euro pentru fiecare vacă eligibilă.

Prin urmare, simpla deținere a unor bovine nu este suficientă pentru acordarea ajutorului. Eligibilitatea este condiționată atât de existența unor animale cu vârsta de cel puțin 22 de luni la data de 28 februarie 2026, cât și de menținerea, până la 5 octombrie 2026, a cel puțin 75% din efectivul de bovine pentru care a fost solicitat sprijinul.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este instituția publică din România care gestionează și efectuează plățile destinate fermierilor și altor beneficiari din sectorul agricol. APIA administrează schemele de plăți directe și măsurile de sprijin finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și se ocupă de autorizarea și efectuarea subvențiilor către beneficiari.