România, foarte aproape de aderarea la OCDE. Oana Țoiu: 24 din 25 de avize au fost obținute

România se apropie de finalizarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că țara noastră a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale favorabile necesare, iar din punct de vedere tehnic au fost încheiate reformele necesare și pentru ultimul aviz.

Declarațiile au fost făcute în deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomației Române, desfășurată la Opera Națională București.

Oana Țoiu a afirmat că România este statul care a avansat cel mai mult dintre țările aflate în prezent în procesul de aderare la OCDE. O nouă evaluare a progreselor este programată în luna septembrie.

„ Suntem în acest moment pe primul loc între toate statele care sunt în proces de aderare. România este țara care a reușit să avanseze cel mai mult. Până astăzi, România a obținut 10 avize formale favorabile și anul acesta, chiar acum, în septembrie, urmează o nouă întâlnire a consiliului în care sunt evaluate progresele statelor care sunt în proces de aderare. Și România a finalizat, din perspectivă tehnică, tot procesul necesar reformelor, care să ne permită să facem parte din acest club al economiilor dezvoltate.”

Potrivit ministrului, România are în total 24 dintre cele 25 de avize necesare pentru aderare, iar progresele tehnice pentru cel de-al 25-lea au fost finalizate.

Oana Țoiu a prezentat și estimările privind efectele economice ale aderării. Potrivit acesteia, cel mai recent studiu al Băncii Naționale a României indică un posibil avans al Produsului Intern Brut cuprins între 0,8% și 1% după aderarea țării la OCDE.

„Am reușit să avansăm împreună până la aceste rezultate pe care le vedeți astăzi acum: 10 avize favorabile în dreptul României, în total 24 din cele 25 necesare și finalizare a progresului tehnic necesar și pentru cel de-al 25-a lea. Urmează această discuție, așa cum spuneam, în septembrie și anul viitor.”

Următoarea etapă importantă este evaluarea programată în luna septembrie, în cadrul căreia vor fi analizate progresele statelor candidate.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române se desfășoară în perioada 31 august – 1 septembrie 2026, la Opera Națională București.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație internațională care reunește în principal economii dezvoltate și promovează politici și standarde în domenii precum economia, fiscalitatea, investițiile, guvernanța publică, educația, piața muncii și protecția mediului.

Organizația a fost înființată în 1961 și are sediul la Paris. Statele membre colaborează pentru elaborarea și aplicarea unor standarde comune menite să susțină dezvoltarea economică, funcționarea eficientă a instituțiilor și îmbunătățirea nivelului de trai.

Pentru România, aderarea la OCDE presupune alinierea la standardele și recomandările organizației în numeroase domenii ale economiei și administrației. Statutul de membru poate contribui, de asemenea, la creșterea încrederii investitorilor și la consolidarea credibilității economice a țării pe plan internațional.

România a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în 2004, iar Consiliul organizației a decis, în ianuarie 2022, deschiderea negocierilor de aderare. Procesul presupune evaluări în cadrul mai multor comitete de specialitate și adoptarea reformelor necesare pentru alinierea la standardele organizației.