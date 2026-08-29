România cere SUA o prezență militară mai puternică pe Flancul Estic. Oana Țoiu, discuții cu lideri ai Congresului American

România își consolidează relația strategică cu SUA într-un moment în care securitatea Flancului Estic rămâne o prioritate. Bucureștiul vrea garanții și o implicare americană mai puternică, dar și investiții în industria de apărare. Discuțiile cu reprezentanții Congresului SUA deschid noi perspective pentru cooperarea militară și economică.

Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, precum și consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic au fost principalele teme discutate sâmbătă, la București, de ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, Mike Rogers.

Oana Țoiu a primit o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, din care au mai făcut parte Eric Sorensen (D-Illinois), membru al aceleiași comisii, și ambasadorul Darryl Nirenberg. Întâlnirea a fost dedicată consolidării componentei de apărare și securitate a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), întrevederea face parte din dialogul politic consolidat dintre oficialii români și americani din ultimul an. Cea mai recentă întâlnire bilaterală a avut loc la Washington, în iulie 2026. Discuțiile se înscriu, totodată, în demersurile strategice ale MAE de consolidare a sprijinului bipartizan din Congresul SUA pentru Parteneriatul Strategic dintre cele două țări.

În cadrul întâlnirii, Oana Țoiu și Mike Rogers au discutat despre necesitatea unei prezențe americane întărite în România și pe Flancul Estic, în contextul procesului de revizuire a posturii SUA în Europa. Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, precum și prevederile National Defense Authorization Act (NDAA).

MAE a subliniat că România își reafirmă constant statutul de aliat responsabil și de încredere al Statelor Unite în regiunea Mării Negre și contribuie activ la obiectivul unei Europe mai puternice în cadrul unei Alianțe Nord-Atlantice mai puternice.

Potrivit MAE, atingerea acestui obiectiv depinde de o coordonare transatlantică strânsă, în care Congresul SUA și comisiile sale de specialitate au un rol esențial.

La inițiativa ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, România s-a alăturat pentru prima dată în acest an programului de schimb MECEA al Departamentului de Stat al SUA. În acest context, echipele de consilieri ale delegației americane au fost invitate să participe, în luna octombrie, la o vizită de lucru în România. Programul va include și o deplasare la Baza Militară Mihail Kogălniceanu.

În cadrul întâlnirii, Oana Țoiu a prezentat cele mai recente evoluții din domeniul securității și a evidențiat prioritatea acordată de Guvern și Consiliul Suprem de Apărare a Țării investițiilor în infrastructura strategică și dezvoltării capacităților de apărare a teritoriului național. Ministrul a vorbit și despre investițiile în infrastructură cu dublă utilizare, inclusiv în sectorul portuar și în cel al transporturilor.

Oana Țoiu a prezentat, de asemenea, avantajele pe care le oferă România pentru localizarea producției, atât prin existența unei forțe de muncă bine pregătite, cât și prin tradiția industrială și capacitatea de a crește rapid producția unor echipamente și sisteme pentru care cererea depășește capacitățile existente.

Potrivit MAE, localizarea investițiilor americane în România ar contribui atât la dezvoltarea economică a celor două țări, cât și la accesul investitorilor la piața europeană de achiziții, inclusiv prin instrumentul SAFE. În cadrul discuțiilor au fost amintite și prezentarea industriei românești și a ecosistemului național de cercetare și inovare găzduită, pentru prima dată, la sediul NATO, precum și organizarea la București, anul trecut, a NATO Industry Forum și declarația Summitului B9.

Delegația americană și-a exprimat aprecierea pentru dialogul constant al ministrului cu Congresul SUA și pentru poziția României de aliat de încredere. Oficialii americani au apreciat, de asemenea, contribuția României la consolidarea apărării și descurajării pe Flancul Estic și au evidențiat buna cooperare dintre industriile de apărare din România și SUA, precum și potențialul semnificativ de dezvoltare a acestei relații.

Oficialii români și americani au discutat și despre rolul României de ancoră solidă în relația dintre Uniunea Europeană și SUA.