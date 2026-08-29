Rusia avertizează asupra riscului unui război cu NATO. „S-ar putea să nu ai timp nici măcar să răspunzi la telefon”

Riscul unei confruntări militare între Rusia și NATO a crescut semnificativ din cauza lipsei dialogului dintre cele două părți, avertizează ambasadorul Rusiei în Norvegia, Nikolai Korciunov. Diplomatul rus cere intensificarea contactelor militare pentru evitarea unei escaladări provocate de o eroare de calcul. Mesajul vine într-un moment de tensiuni ridicate între Moscova și Occident și după o deplasare la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe.

Nikolai Korciunov a susținut, într-un interviu acordat POLITICO la Oslo, că reducerea contactelor dintre Rusia și NATO face mai dificilă înțelegerea intențiilor celeilalte părți și crește pericolul unei escaladări.

„Riscurile şi pericolul unei confruntări militare (cresc) semnificativ din cauza lipsei dialogului”, a afirmat Nikolai Korciunov.

Diplomatul rus consideră că refacerea contactelor ar putea contribui la reducerea pericolului.

„Consolidarea încrederii … (şi) dialogul sunt acum mult mai importante la toate nivelurile”, a subliniat el.

Korciunov, care a fost ambasador adjunct al Rusiei la NATO între 2009 și 2015, a declarat că „riscurile unui conflict militar (au crescut) semnificativ” comparativ cu perioada în care activa la Bruxelles și exista „o înţelegere a intenţiilor”, iar Alianța era, în opinia sa, mai puțin „imprevizibilă”.

Avertismentul apare pe fondul tensiunilor dintre Rusia și statele occidentale, după o serie de incidente care au implicat drone și rachete în spațiul aerian european și suspiciuni privind acte de sabotaj.

În acest context, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat marți la Moscova pentru întâlniri cu oficiali ruși.

Potrivit informațiilor citate de POLITICO, acesta i-ar fi avertizat să nu agraveze conflictul cu aliații Statelor Unite din NATO, în special cu statele baltice.

Vizita are loc în condițiile în care contactele oficiale dintre NATO și Rusia au fost reduse drastic după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Oficiali occidentali au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității ca Rusia să reprezinte o amenințare militară directă pentru teritoriul NATO până la sfârșitul deceniului.

În ciuda deteriorării relațiilor politice, între NATO și Rusia există în continuare anumite canale militare de comunicare.

Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al SHAPE, cartierul general militar al NATO, a precizat că „NATO şi Rusia dispun de o varietate de canale de comunicare interpersonale şi între forţele armate, pe care le consideră deschise”.

Comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, „rămâne dispus să poarte un dialog între forţele armate cu şeful Statului Major General al Federaţiei Ruse (Valeri Gherasimov) pentru a evita erorile de calcul şi pentru a oferi un mijloc de a preveni o escaladare neintenţionată din partea oricăreia dintre părţi”, a adăugat O’Donnell.

Reprezentantul SHAPE nu a precizat dacă Grynkewich și Gherasimov au discutat deja.

În 2021, NATO și-a închis misiunea de legătură militară de la Moscova după ce Rusia a expulzat personalul acesteia, măsura venind ca răspuns la expulzarea unor reprezentanți ruși la NATO din motive de securitate.

Ulterior, după invazia Rusiei în Ucraina, Alianța a suspendat dialogul politic oficial cu Moscova.

În februarie, Statele Unite au anunțat restabilirea „dialogului militar la nivel înalt” cu Rusia ca „mijloc de creştere a transparenţei şi de dezescaladare”, după discuții între Grynkewich și oficiali ruși.

Korciunov susține acum consolidarea „tuturor formelor de dialog” pentru evitarea erorilor de calcul, inclusiv prin contacte directe între Grynkewich și Gherasimov.

În timp ce susține intensificarea comunicării cu NATO, ambasadorul rus a afirmat că Moscova nu este dispusă să aibă contacte diplomatice similare cu liderii Uniunii Europene.

„Nu există dialog cu Uniunea Europeană”, a spus Korciunov.

Potrivit acestuia, Rusia nu intenționează să poarte discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, sau cu președintele Consiliului European, António Costa.

„Uniunea Europeană se află într-o fază de escaladare împotriva Rusiei”, a adăugat Korciunov.

De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a precizat că UE menține „contactul prin canale diplomatice”, inclusiv prin reprezentanța sa de la Moscova.

Ea a recunoscut că „natura şi nivelul acestuia s-au schimbat semnificativ” după 2022, dar a precizat că „aceste canale rămân în vigoare şi sunt utilizate pentru contacte diplomatice, după cum este necesar”.

Nikolai Korciunov a avertizat și asupra unui alt risc: utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale și a sistemelor autonome în domeniul militar.

În opinia sa, tehnologia poate reduce timpul disponibil pentru luarea deciziilor și, implicit, poate crește riscul unei escaladări accidentale.

„Într-o situaţie în care algoritmii – IA, mai degrabă decât persoanele – (sunt folosiţi în scopuri militare), s-ar putea să nu ai timp nici măcar să răspunzi la telefon”, a punctat Korciunov.

Avertismentul vine în contextul în care și reprezentanți ai UE și secretarul general al ONU, António Guterres, au solicitat menținerea unui control uman asupra utilizării inteligenței artificiale pe câmpul de luptă.