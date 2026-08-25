Directorul CIA ar fi ajuns în Rusia într-o vizită secretă. Un avion militar american a aterizat la Moscova

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi ajuns marți la Moscova într-o vizită neanunțată, potrivit presei americane. Dacă informația se confirmă, aceasta ar fi prima sa deplasare în Rusia de când conduce Agenția Centrală de Informații.

CBS News a relatat că Ratcliffe se află în capitala Rusiei, citând surse familiarizate cu situația. Prezența directorului CIA la Moscova nu a fost confirmată nici de Washington, nici de Moscova. De asemenea, nu era clar imediat cu cine urma să se întâlnească șeful serviciului american de informații și care urmau să fie subiectele discuțiilor.

Informațiile despre presupusa vizită au apărut după ce, în cursul zilei de marți, un avion de transport Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA a aterizat pe aeroportul Vnukovo din Moscova.

Datele de urmărire a zborului indică faptul că aeronava a ajuns la Moscova venind din Riga. Avionul aterizase în capitala Letoniei duminică, după ce plecase de la Camp Springs, Maryland, unde se află Joint Base Andrews, în apropiere de Washington.

Zborul neexplicat a alimentat inițial speculațiile că oficiali americani de rang înalt s-ar putea deplasa la Moscova. Printre persoanele despre care s-a presupus că ar putea călători în capitala Rusiei s-au numărat Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Donald Trump, care au purtat în repetate rânduri discuții cu oficiali ruși.

După aterizarea aeronavei americane, un convoi diplomatic american a fost, de asemenea, observat circulând prin capitala Rusiei, conform Euronews.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase anterior, marți, că nu deține informații despre aeronava militară americană și că, în această săptămână, nu erau programate la Kremlin întâlniri cu reprezentanți ai administrației SUA.

Presupusa deplasare a lui John Ratcliffe la Moscova vine la doar o zi după ce Ucraina a marcat cea de-a 35-a aniversare a independenței sale. Cu această ocazie, lideri europeni s-au deplasat la Kiev pentru a-și demonstra sprijinul față de Ucraina, care se apără în continuare în fața războiului total declanșat de Rusia.

Niciun reprezentant în funcție al administrației Trump nu a participat la evenimentele de luni. Nici Steve Witkoff și Jared Kushner nu au fost prezenți, în ciuda speculațiilor anterioare potrivit cărora aniversarea independenței Ucrainei ar fi putut reprezenta momentul primei lor vizite la Kiev.

Niciunul dintre cei doi emisari nu a călătorit la Kiev de când a preluat un rol important în eforturile diplomatice ale administrației Trump. În schimb, ambii au purtat în repetate rânduri discuții cu oficiali ruși, iar Witkoff a efectuat de opt ori vizite la Moscova.

John Ratcliffe a menținut contacte cu omologii săi din serviciile de informații ruse și a participat anterior la negocieri cu Moscova.

Directorul CIA a fost implicat direct în negocierile cu un înalt oficial al serviciilor de informații ruse care au dus, în aprilie 2025, la eliberarea Kseniei Karelina, cetățean cu dublă cetățenie americană și rusă.

Ultimul director al CIA despre care se știe că a călătorit la Moscova a fost William Burns, în noiembrie 2021. Vizita lui Burns a avut loc cu câteva luni înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei.

Dacă deplasarea lui John Ratcliffe la Moscova se confirmă, aceasta ar reprezenta prima sa vizită în capitala Rusiei în calitate de director al CIA și prima deplasare cunoscută a unui șef al agenției americane la Moscova după cea efectuată de William Burns în 2021.