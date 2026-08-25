Aurul a trecut de 4.700 de dolari pe uncie după un salt de 7% în cinci zile. Investitorii caută protecție în fața inflației și slăbirii dolarului

Prețul aurului a crescut puternic în ultimele zile și a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni. Mișcarea este alimentată de slăbirea dolarului, intervențiile Trezoreriei SUA pe piața obligațiunilor și temerile legate de inflație și războiul cu Iranul.

Aurul a revenit puternic în atenția investitorilor, pe măsură ce mai mulți factori economici și geopolitici au crescut atractivitatea metalului prețios.

Cotația a urcat cu aproximativ 7% în cinci zile și a depășit pragul de 4.700 de dolari pe uncie. Luni, aurul a atins cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni.

Creșterea a readus în discuție așa-numita strategie „debasement trade”. Aceasta presupune orientarea investitorilor către active reale atunci când apar temeri că monede precum dolarul își pot pierde din valoare pe fondul inflației, deficitelor și instabilității fiscale.

Aurul, argintul și Bitcoin se numără printre activele care pot beneficia de o asemenea tendință, potrivit Business Insider.

Unul dintre principalii factori care au impulsionat aurul a apărut săptămâna trecută, când secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că instituția ar putea dubla achizițiile de obligațiuni americane, până la 4 miliarde de dolari.

Măsura a fost interpretată de o parte a pieței drept o încercare de reducere a randamentelor obligațiunilor și, implicit, a costurilor de finanțare ale guvernului american.

David Morrison, analist senior la Trade Nation, a explicat că anunțul lui Bessent privind dublarea răscumpărărilor de obligațiuni guvernamentale pe segmentul maturităților lungi a provocat o scădere puternică a randamentelor titlurilor americane pe 10 și 30 de ani, simultan cu deprecierea dolarului.

Această combinație a favorizat aurul și argintul, care au avut în ultima perioadă o corelație inversă puternică în raport cu moneda americană.

Strategia Trezoreriei americane a provocat și critici. Miliardarul Stanley Druckenmiller, fost mentor al lui Scott Bessent în domeniul investițiilor, a susținut că autoritățile ar trebui să permită pieței obligațiunilor să transmită singură semnalele privind costurile și riscurile fiscale.

Michael Hsueh, strateg pentru valute și mărfuri la Deutsche Bank, consideră că intervențiile pe piața obligațiunilor pot amplifica îngrijorările investitorilor privind capacitatea guvernului american de a-și finanța datoria pe termen lung.

Aurul s-ar putea afla însă într-o poziție favorabilă indiferent de reacția pieței obligațiunilor. Dacă randamentele cresc în pofida intervențiilor, investitorii ar putea interpreta mișcarea drept un semnal al deteriorării percepției asupra riscului fiscal. Dacă randamentele rămân reduse, presiunea s-ar putea transfera asupra dolarului, ceea ce ar favoriza din nou metalul prețios.

Chris Mancini, manager de portofoliu la Gabelli Funds, vede de asemenea două mecanisme prin care situația poate susține aurul.

Pe de o parte, creșterea randamentelor obligațiunilor pe termen lung poate indica îngrijorarea investitorilor față de datoria publică americană. Aurul are în acest context avantajul de a fi un activ care nu reprezintă obligația financiară a unei alte entități.

Pe de altă parte, intervențiile guvernamentale asupra piețelor pot alimenta anticipațiile privind eventuale măsuri suplimentare de relaxare monetară sau alte politici care ar putea afecta valoarea dolarului.

Investitorii urmăresc acum și discursul președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh, programat vineri la simpozionul de politică economică de la Jackson Hole, în condițiile în care inflația rămâne ridicată.

Pe lângă factorii financiari, tensiunile geopolitice continuă să susțină cererea pentru aur.

Războiul cu Iranul și problemele din Strâmtoarea Ormuz mențin presiunile asupra pieței energetice. Temerile privind inflația ar putea persista atât timp cât circulația energiei prin această rută strategică nu revine la normal.