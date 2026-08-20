Mișcare neașteptată a Trezoreriei SUA. Ce efect are asupra petrolului și burselor

Prețurile petrolului au crescut joi, menținându-se aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni, în timp ce piețele globale au recuperat o parte din pierderile recente după anunțul Trezoreriei SUA privind extinderea operațiunilor de răscumpărare a datoriei guvernamentale.

În același timp, impasul dintre Statele Unite și Iran a continuat să alimenteze preocupările privind aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu. Țițeiul Brent, reperul internațional al pieței, a avansat cu 0,3%, până la 91,90 dolari pe baril. În Statele Unite, țițeiul de referință a crescut cu 0,2%, până la 84,57 dolari pe baril.

Prețurile petrolului au urcat constant de la începutul lunii august. La acel moment, țițeiul Brent se tranzacționa la aproximativ 87,38 dolari pe baril, iar evoluția ulterioară a fost influențată de preocupările privind aprovizionarea, pe fondul conflictului din Strâmtoarea Hormuz.

Temerile legate de fluxurile de petrol din regiune au rămas ridicate, chiar și în absența unei noi escaladări. Ambele repere petroliere se află în continuare mult peste nivelurile la care se tranzacționau înainte de izbucnirea războiului.

Acțiunile globale au crescut joi, recuperând o parte din pierderile înregistrate în ședința precedentă. Revenirea a avut loc după ce Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că intenționează să mărească cel puțin de două ori dimensiunea operațiunilor de răscumpărare a datoriei guvernamentale pe termen lung.

Începând din septembrie, valoarea acestor operațiuni va ajunge la 4 miliarde de dolari, echivalentul a 3,4 miliarde de euro, sau mai mult pentru fiecare operațiune. Anunțul a redus presiunea de pe piețele de obligațiuni, unde randamentele urcaseră în ultimele luni la niveluri maxime pentru mai multe decenii. În Asia, măsura a contribuit la creșterea apetitului investitorilor pentru activele considerate mai riscante.

Indicele Kospi din Coreea de Sud a avansat cu 6,1%, până la 6.858,91, recuperând o parte importantă din scăderea de 5,8% consemnată miercuri. Samsung Electronics a urcat cu 9,7%, în timp ce SK Hynix a câștigat 14,1%, după ce producătorul de cipuri de memorie a prezentat un plan de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu aproximativ 0,9%, iar Topix a avansat cu 0,8%, recuperând, la rândul său, o parte din pierderile din ziua precedentă. La Hong Kong, indicele Hang Seng a urcat cu 1,1%, până la 25.786,32. Shanghai Composite a câștigat 0,3%, ajungând la 3.905,23, în timp ce indicele australian S&P/ASX 200 a crescut cu 0,3%, până la 9.066,40.

Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor americane pe 10 ani a coborât la aproximativ 4,64%, de la 4,71% marți. Randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a scăzut la 5,18%, de la 5,28%, după ce atinsese cel mai ridicat nivel din 2007.

Randamentele au crescut în ultimele luni pe fondul preocupărilor legate de efectele asupra inflației generate de războiul din Iran, dar și din cauza creșterii datoriei guvernamentale.

În Japonia, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani, care se apropiase de un maxim al ultimelor trei decenii, a coborât la aproximativ 2,83%, de la peste 2,89% miercuri. Pe Wall Street, indicele S&P 500 a crescut miercuri cu 0,2%, consemnând prima ședință pozitivă după patru sesiuni și întrerupând o serie de trei zile consecutive de pierderi.

Dow Jones Industrial Average și Nasdaq Composite au înregistrat, de asemenea, creșteri de câte 0,2%. Pe piața valutară, dolarul american s-a apreciat la 158,60 yeni, de la 158,16 yeni. Euro a înregistrat o scădere marginală, la 1,1676 dolari, față de 1,1677 dolari.