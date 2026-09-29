Petrolul se scumpește din nou. Ce se întâmplă cu aprovizionarea

Prețurile petrolului au urcat marți pentru a doua ședință consecutivă, pe măsură ce persistă temerile privind eventualele perturbări ale livrărilor de țiței din Orientul Mijlociu. Incertitudinile generate de conflictul dintre SUA și Iran au continuat să susțină cotațiile, în pofida unor indicii privind reluarea exporturilor de petrol din regiune.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au avansat cu 1,49 dolari, echivalentul a 1,4%, ajungând la 106,77 dolari pe baril la ora 03:26 GMT. În același timp, contractele pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 1,34 dolari, sau 1,5%, până la 93,94 dolari pe baril. Ambele sortimente de referință încheiaseră sesiunea precedentă cu un câștig de aproape 1 dolar pe baril.

„Se conturează o imagine mai clară a volumelor mai mari de export de petrol care părăsesc Golful, dar o mare parte din această creștere se bazează încă pe soluții alternative, cum ar fi transferurile de la o navă la alta. Aceste metode sunt mai puțin eficiente și mai costisitoare decât operațiunile normale, motiv pentru care prețurile țițeiului rămân ridicate”, a declarat analistul șef al KCM Trade, Tim Waterer, potrivit Reuters.

Datele preliminare furnizate de Kpler, citate luni, indică o creștere a exporturilor de țiței provenite de la principalii producători din Orientul Mijlociu. Volumul acestora a ajuns în septembrie la 12,8 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel înregistrat din februarie.

Majorarea livrărilor a fost susținută în special de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Evoluția sugerează o redresare a fluxurilor de petrol din regiune, însă modalitățile prin care sunt realizate unele dintre aceste transporturi continuă să genereze costuri și dificultăți suplimentare.

În paralel, oficiali americani și iranieni au purtat separat discuții cu mediatori, într-o nouă încercare de a pune capăt războiului care durează de șapte luni, potrivit unor oficiali din cele două țări. Discuțiile următoare ar urma să aibă ca punct de plecare o versiune modificată a unei propuneri pentru o perioadă de șapte zile, prezentată de Iran săptămâna trecută, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„Riscul dominant rămâne impasul dintre SUA și Iran și implicațiile sale asupra prețurilor la energie și a așteptărilor inflaționiste”, au declarat analiștii UOB într-o notă pentru clienți.

„Se pare că oficialii iranieni și-au exprimat pesimismul cu privire la ajungerea la un acord înainte ca situația din Strâmtoarea Ormuz să escaladeze și mai mult, menținând incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol la un nivel ridicat.”

Conflictul, început la sfârșitul lunii februarie după atacurile americane și israeliene asupra Iranului, a adus Strâmtoarea Ormuz în centrul atenției piețelor petroliere. Ruta maritimă reprezintă un punct important pentru transporturile de petrol și gaze, iar eventualele perturbări ale traficului prin strâmtoare au efecte asupra fluxurilor energetice și asupra cotațiilor.

Evoluția exporturilor și discuțiile diplomatice dintre SUA și Iran se desfășoară, astfel, în paralel cu incertitudinile privind transporturile prin această zonă. Pentru piața petrolului, disponibilitatea fizică a țițeiului și capacitatea producătorilor de a menține livrările rămân elemente urmărite de participanții la piață.

În același timp, în Statele Unite sunt analizate măsuri care ar putea influența prețurile combustibililor. Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, administrația americană ia în considerare o exceptare de la anumite reglementări pentru a permite vânzarea pe scară mai largă a motorinei vopsite în roșu.

O astfel de măsură ar putea permite anumitor cumpărători să evite taxa federală aplicată combustibilului. Propunerea a apărut după mai multe zile de discuții și este analizată ca una dintre principalele alternative la o eventuală interdicție privind exporturile de motorină.

Măsura este analizată în contextul eforturilor de reducere a prețurilor la combustibili în Statele Unite. Discuțiile privind motorina vizează atât reglementările aplicabile vânzărilor, cât și efectele acestora asupra costurilor suportate de cumpărători.

În același timp, piața petrolului continuă să reacționeze la informațiile privind exporturile din Orientul Mijlociu și la evoluția situației dintre SUA și Iran. Creșterea livrărilor de la producătorii regionali nu a eliminat incertitudinile legate de transport și de funcționarea rutelor comerciale.

Cotațiile Brent și WTI au continuat să avanseze marți, în timp ce participanții la piață urmăresc atât fluxurile efective de țiței din Golf, cât și evoluția discuțiilor diplomatice și situația din Strâmtoarea Ormuz.