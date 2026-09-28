Shein revine pe profit, dar pierde teren în Europa. Vânzările au scăzut cu 14%

Shein a revenit pe profit în trimestrul al doilea, cu vânzări de 11,08 miliarde de dolari, însă rezultatele arată evoluții diferite pe piețe. Retailerul online a raportat creșteri ale veniturilor și profitului, în timp ce vânzările din Europa au scăzut cu aproape 14%, pe fondul noilor taxe aplicate coletelor mici.

Retailerul online Shein a revenit pe profit în trimestrul al doilea și a raportat luni vânzări de 11,08 miliarde de dolari, în primele rezultate publicate de companie după listarea sa. Veniturile nete au crescut cu peste 20%, susținute de majorarea numărului total de comenzi, însă compania a avertizat asupra incertitudinilor care ar putea afecta activitatea în a doua jumătate a anului.

În trimestrul încheiat la 30 iunie, Shein a înregistrat un profit net de 2,40 miliarde de dolari, comparativ cu o pierdere netă de 99 de milioane de dolari în precedentele trei luni. Compania a precizat însă că operațiunile din Orientul Mijlociu au continuat să fie afectate de conflictul din Iran.

În Europa, vânzările Shein au scăzut cu aproape 14% în trimestrul al doilea. Evoluția a avut loc pe fondul majorării prețurilor și al reducerii cheltuielilor pentru publicitatea online, în contextul noilor măsuri fiscale adoptate de Uniunea Europeană pentru coletele de valoare mică provenite din afara blocului comunitar.

Uniunea Europeană a introdus măsuri care vizează platformele asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu și AliExpress, acuzate de poluarea mediului și concurență neloială. Începând cu 1 iulie, coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în UE, care anterior erau scutite de taxe vamale, sunt supuse unei taxe europene de trei euro pentru fiecare tip de produs.

Măsura ar urma să fie completată în noiembrie cu o „taxă de manipulare”. Valoarea acesteia nu a fost stabilită încă, dar ar putea ajunge la doi euro pentru fiecare colet.

De la debutul Ofertei Publice Inițiale (IPO) la Bursa de la Hong Kong, pe 1 septembrie, acțiunile Shein au scăzut cu 27,3%.

Înființată în China, dar cu sediul în prezent la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume, datorită volumului ridicat al operațiunilor sale din industria modei low-cost. Printre investitorii companiei se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management și HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.