Bursa de la București începe săptămâna cu o scădere. Indicele BET a pierdut luni peste 2%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în scădere prima ședință de tranzacționare a săptămânii, după ce principalii indici deschiseseră ziua pe plus. Indicele BET a pierdut 2,21%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 266,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 50,5 milioane de euro.

Scăderile s-au regăsit la nivelul aproape tuturor indicilor importanți ai pieței, inclusiv în sectorul energetic și al utilităților.

BET, principalul indice al Bursei de Valori București, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ședința la 31.018,23 puncte, după o depreciere de 2,21%.

BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a pierdut 2,16%. Indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 2,01%. Scăderea a fost mai redusă în cazul BET-FI, care s-a depreciat cu numai 0,03%.

BET-BK, indicele utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ziua cu un declin de 1,46%. Companiile din energie și utilități au înregistrat, la rândul lor, o ședință negativă. Indicele BET-NG a pierdut 1,79%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a înregistrat o depreciere de 0,30%.

Pe Piața Reglementată, acțiunile OMV Petrom au fost cele mai lichide ale ședinței. Tranzacțiile cu aceste titluri au ajuns la 17,1 milioane de lei. Pe poziția următoare s-a situat Banca Transilvania, cu schimburi în valoare de 15,8 milioane de lei.

Acțiunile Romgaz au generat un rulaj de aproape 14,3 milioane de lei.

La nivelul întregii piețe, rulajul ședinței s-a ridicat la 266,7 milioane de lei, respectiv aproximativ 50,5 milioane de euro.

În pofida evoluției negative a principalilor indici, unele acțiuni au înregistrat creșteri importante. Cea mai bună evoluție a zilei a fost consemnată de Armătura, ale cărei titluri s-au apreciat cu 13,91%.

Acțiunile Electrocontact au avansat cu 11,29%, iar Promateris a înregistrat o creștere de 5,71%.

La polul opus s-a aflat Energopetrol, cu o scădere de 12,09%. Acțiunile Carbochim au pierdut 7,26%, iar titlurile IAR Brașov s-au depreciat cu 6,35%.

Evoluția de la finalul zilei a contrastat cu debutul ședinței. După primele 35 de minute de tranzacționare, rulajul era de 9,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,8 milioane de euro, iar majoritatea indicilor se aflau în teritoriu pozitiv.

BET înregistra atunci un avans de 0,27%, iar BET-Plus creștea tot cu 0,27%. BET-XT era pe plus cu 0,22%, în timp ce BET-BK se aprecia cu 0,27%.

Indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, înregistra în prima parte a zilei un câștig de 0,35%, iar BET AeRO avansa cu 0,54%.

BET-FI era singurul dintre indicii menționați care se afla deja în scădere, cu un declin de 0,42%. Până la închiderea ședinței, direcția pieței s-a inversat, iar principalii indici au terminat ziua pe minus.