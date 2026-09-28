Bursa de la București începe săptămâna cu o scădere. Indicele BET a pierdut luni peste 2%
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în scădere prima ședință de tranzacționare a săptămânii, după ce principalii indici deschiseseră ziua pe plus. Indicele BET a pierdut 2,21%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 266,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 50,5 milioane de euro.
Scăderile s-au regăsit la nivelul aproape tuturor indicilor importanți ai pieței, inclusiv în sectorul energetic și al utilităților.
Indicele BET a coborât până la 31.018 puncte
BET, principalul indice al Bursei de Valori București, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ședința la 31.018,23 puncte, după o depreciere de 2,21%.
BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a pierdut 2,16%. Indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 2,01%. Scăderea a fost mai redusă în cazul BET-FI, care s-a depreciat cu numai 0,03%.
BET-BK, indicele utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ziua cu un declin de 1,46%. Companiile din energie și utilități au înregistrat, la rândul lor, o ședință negativă. Indicele BET-NG a pierdut 1,79%.
Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a înregistrat o depreciere de 0,30%.
OMV Petrom, Banca Transilvania și Romgaz au avut cele mai mari rulaje
Pe Piața Reglementată, acțiunile OMV Petrom au fost cele mai lichide ale ședinței. Tranzacțiile cu aceste titluri au ajuns la 17,1 milioane de lei. Pe poziția următoare s-a situat Banca Transilvania, cu schimburi în valoare de 15,8 milioane de lei.
Acțiunile Romgaz au generat un rulaj de aproape 14,3 milioane de lei.
La nivelul întregii piețe, rulajul ședinței s-a ridicat la 266,7 milioane de lei, respectiv aproximativ 50,5 milioane de euro.
Armătura a câștigat aproape 14%, iar Energopetrol a pierdut peste 12%
În pofida evoluției negative a principalilor indici, unele acțiuni au înregistrat creșteri importante. Cea mai bună evoluție a zilei a fost consemnată de Armătura, ale cărei titluri s-au apreciat cu 13,91%.
Acțiunile Electrocontact au avansat cu 11,29%, iar Promateris a înregistrat o creștere de 5,71%.
La polul opus s-a aflat Energopetrol, cu o scădere de 12,09%. Acțiunile Carbochim au pierdut 7,26%, iar titlurile IAR Brașov s-au depreciat cu 6,35%.
Bursa deschisese ședința de luni în creștere
Evoluția de la finalul zilei a contrastat cu debutul ședinței. După primele 35 de minute de tranzacționare, rulajul era de 9,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,8 milioane de euro, iar majoritatea indicilor se aflau în teritoriu pozitiv.
BET înregistra atunci un avans de 0,27%, iar BET-Plus creștea tot cu 0,27%. BET-XT era pe plus cu 0,22%, în timp ce BET-BK se aprecia cu 0,27%.
Indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, înregistra în prima parte a zilei un câștig de 0,35%, iar BET AeRO avansa cu 0,54%.
BET-FI era singurul dintre indicii menționați care se afla deja în scădere, cu un declin de 0,42%. Până la închiderea ședinței, direcția pieței s-a inversat, iar principalii indici au terminat ziua pe minus.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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