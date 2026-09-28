România a primit primele vehicule amfibii de asalt AAV din SUA. Vor fi folosite inclusiv în Delta Dunării și la Marea Neagră

Statele Unite au livrat României primele nouă vehicule amfibii de asalt AAV, într-o nouă etapă a cooperării militare dintre cele două țări. Vehiculele au ajuns la Babadag, în județul Tulcea, unde începe instruirea tehnică specializată necesară pentru introducerea noii capabilități în serviciul activ.

Vehiculele sunt concepute pentru transportarea militarilor și a echipamentelor de pe nave către uscat și sunt adaptate inclusiv operațiunilor desfășurate în Delta Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.

Livrarea celor nouă vehicule marchează începutul procesului de pregătire pentru utilizarea acestora de către militarii români. AAV-urile sunt vehicule militare construite pentru operațiuni amfibii și pot transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare către țărm.

Potrivit informațiilor transmise cu ocazia livrării, acestea au fost proiectate pentru terenuri dificile și misiuni complexe, iar mobilitatea lor permite utilizarea în condițiile specifice Deltei Dunării și litoralului Mării Negre.

La Babadag va avea loc instruirea tehnică specializată necesară înainte ca vehiculele să poată fi utilizate în serviciul activ.

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a participat la ceremonia oficială de intrare în serviciu a vehiculelor și a prezentat livrarea drept un rezultat concret al cooperării dintre cele două țări.

„Descurajarea se bazează pe capabilități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele”, a declarat ambasadorul.

Acesta a subliniat că introducerea vehiculelor în dotarea României face parte din dezvoltarea pe termen lung a cooperării în domeniul apărării.

„Această ceremonie marchează continuarea unui parteneriat strategic care aduce rezultate concrete, consolidează capacități reale și reflectă încrederea reală dintre națiunile noastre”, a mai spus Darryl Nirenberg.

Corpul de Marină al Statelor Unite a avut un rol important în coordonarea logisticii necesare livrării vehiculelor și în asigurarea expertizei operaționale.

Această expertiză va fi utilizată pentru pregătirea militarilor români în vederea folosirii și întreținerii pe termen lung a noii flote.

Ambasadorul american a remarcat și contribuția oficialilor români, a militarilor și a personalului Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitatea care va opera vehiculele.

Livrarea este prezentată drept o investiție pe termen lung în infrastructura națională de apărare și în capacitatea României și a Statelor Unite de a răspunde provocărilor de securitate de pe flancul estic al NATO.

Vehiculul de asalt amfibiu AAV7A1 este proiectat să transporte până la 21 de infanteriști marini echipați pentru luptă, împreună cu echipamentul acestora.

Vehiculul poate face trecerea de la deplasarea pe apă la cea pe uscat, fiind conceput pentru transportul trupelor de pe nave militare către țărmuri în timpul operațiunilor amfibii.

Șenilele grele permit deplasarea pe teren dificil și asigură protecția trupelor în timpul trecerii dinspre mare către uscat.

AAV-urile își au originile în vehiculele de desant „Alligator” dezvoltate în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, conceptul a evoluat către actualele vehicule destinate transportului militarilor și încărcăturilor de pe nave către țărm, cu accent pe rezistență, durabilitate și mobilitate.