Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru funcția de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în această poziție prin votul Senatului american.

Confirmarea a avut loc joi, marcând finalizarea procedurii instituționale necesare pentru preluarea mandatului diplomatic la București.

Ambasada Statelor Unite în România a salutat decizia Senatului, transmițând că așteaptă cu interes contribuția noului ambasador la consolidarea politicii americane și la reprezentarea președintelui Donald Trump în relația cu România, considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA.

Potrivit reprezentanței diplomatice, votul de confirmare a fost exprimat în cursul zilei de joi, după parcurgerea etapelor prevăzute de legislația americană.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, este mesajul postat pe contul de Facebook al Ambasadei.

Nominalizarea lui Darryl Nirenberg a fost anunțată oficial în data de 16 iunie, când administrația de la Washington a transmis către Senat propunerea președintelui Trump. Șeful statului american a subliniat, la momentul respectiv, că Nirenberg are o experiență de aproximativ 40 de ani în domeniul politicii externe, apreciind că acesta va continua să susțină interesele Statelor Unite în România și să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale.

Președintele Donald Trump a arătat că noul ambasador va avea un rol important în consolidarea legăturilor dintre cele două state, în susținerea parteneriatului militar dintre SUA și România, precum și în promovarea și apărarea intereselor economice și de securitate ale Americii în străinătate.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate. Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Whashington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First (America mai întâi – n.red.). El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Donald Trump la acel moment.

Confirmarea lui Darryl Nirenberg vine într-un context în care postul de ambasador al SUA la București a fost ocupat temporar. În luna mai, Kathleen Kavalec s-a retras din funcția de ambasador, iar atribuțiile au fost preluate de adjunctul șefului misiunii, Michael Dickerson, care a exercitat rolul de Chargé d’affaires ad interim.

Kathleen Kavalec a depus jurământul ca ambasador în decembrie 2022 și a avut anterior o carieră diplomatică solidă, inclusiv ca șef al Misiunii OSCE în Bosnia și Herțegovina și ca adjunct al asistentului secretarului de stat pentru Europa și Eurasia.

Darryl Nirenberg este avocat, cu o carieră de peste patru decenii în domeniul politicii externe și al dreptului comercial internațional, potrivit Departamentului de Stat. Activitatea sa profesională a debutat ca asistent legislativ al senatorului S. I. Hayakawa și ca membru al personalului Comisiei pentru agricultură a Senatului.

Ulterior, s-a alăturat personalului Comisiei pentru relații externe a Senatului, unde a activat într-o perioadă marcată de evenimente istorice majore, precum căderea Zidului Berlinului și Revoluția din România. În cadrul acestei comisii, a ocupat succesiv funcții de membru al personalului profesional, consilier al minorității și director adjunct al personalului minorității.

Mandatul său la Capitol Hill s-a încheiat în calitate de șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, inclusiv în perioada în care acesta deținea președinția Comisiei pentru relații externe. După aproximativ 14 ani în structurile Senatului, Nirenberg a trecut în sectorul privat, practicând inițial avocatura la Patton Boggs LLP, unde a devenit partener. După aproape două decenii în cadrul acestei firme, s-a alăturat Steptoe LLP, unde activează și în prezent ca partener.

Experiența sa legislativă și diplomatică, combinată cu activitatea din mediul privat și cu capacitatea demonstrată de a conduce echipe în contexte complexe, sunt considerate elemente care îl recomandă pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România.

Nirenberg este absolvent cu distincție al Universității Colgate și deține o diplomă de doctor în drept de la Facultatea de Drept a Universității George Washington, obținută în timp ce lucra în Senat și își finanța singur studiile.

Pe lângă cariera profesională, Darryl Nirenberg este implicat de două decenii în activități de voluntariat și mentorat, în special în sportul pentru tineret, antrenând echipe de baseball și fotbal și participând în consilii de administrație ale unor organizații sportive și educaționale, precum și în programe de dezvoltare antreprenorială, potrivit informațiilor furnizate de Guvernul SUA.