SUA pregătesc un plan de izolare economică împotriva Iranului. Anunțul administrației Trump este așteptat săptămâna viitoare

SUA pregătesc un nou pachet de măsuri economice împotriva Iranului, descris de administrația de la Washington drept fără precedent în istoria izolării economice aplicate unui stat. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că măsurile vor fi prezentate săptămâna viitoare și vor intensifica presiunea financiară asupra Teheranului.

Potrivit lui Bessent, noua strategie face parte dintr-o abordare în două etape, care include și continuarea blocadei asupra porturilor iraniene. Administrația Trump urmărește să forțeze capitularea Iranului printr-o presiune economică tot mai mare.

Economia iraniană a fost deja grav afectată de război, o mare parte din capacitatea industrială fiind distrusă, iar exporturile de petrol fiind puternic reduse din cauza blocadei impuse de Statele Unite. Cu toate acestea, Iranul a reușit să reziste mai multor valuri de sancțiuni, care nu au determinat Teheranul să renunțe nici la programul nuclear, nici la controlul asupra Strâmtorii Ormuz, conform Yahoo! Finance.

În ultimele zile, președintele Donald Trump a relansat campania de presiune economică asupra Iranului, în contextul în care Statele Unite se confruntă cu un deficit de muniții esențiale și par reticente în privința extinderii operațiunilor militare.

Trump a declarat pentru Axios, în weekend, că adoptă o abordare mai rezervată față de Iran și că administrația urmărește evoluția situației economice din această țară, caracterizată prin inflație ridicată și lipsa resurselor financiare.

De partea sa, Iranul și-a reorganizat armata pentru a adopta o postură mai agresivă în afara granițelor, în timp ce negocierile privind încheierea războiului cu Statele Unite rămân blocate. Evoluția este interpretată ca un semn că Teheranul se pregătește pentru o perioadă îndelungată de conflict regional.

Nu există indicii că ar putea apărea curând un progres în disputa dintre Iran și SUA privind Strâmtoarea Ormuz. Ambele părți susțin că dețin controlul asupra acestei rute maritime strategice, prin care este transportată aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale comercializate la nivel mondial, și solicită concesii pe care cealaltă parte nu pare dispusă să le accepte.

Pe piața petrolului, cotațiile au rămas în teritoriu negativ, iar petrolul Brent s-a tranzacționat în jurul valorii de 87 de dolari pe baril, după o scădere de 2,2% în sesiunea precedentă.

În weekend, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că un acord cu Oman pentru stabilirea unei rute maritime prin Strâmtoarea Ormuz este foarte aproape de finalizare, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Până în prezent, cele două state nu au anunțat încheierea unui acord. Mohsen Rezaee, noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a precizat că orice înțelegere cu Omanul va fi separată de o redeschidere completă a strâmtorii.