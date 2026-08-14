Economia României a stagnat în trimestrul II din 2026. INS a publicat date provizorii care arată o evoluție mai slabă decât în aceeași perioadă a anului trecut
SURSA FOTO: Dreamstime - Economie
Produsul intern brut al României s-a menținut nemodificat în trimestrul al doilea din 2026, în termeni reali, comparativ cu trimestrul I 2026, potrivit estimărilor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Datele sunt ajustate sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare.
INS confirmă stagnarea economiei României în trimestrul al doilea din 2026
În același timp, economia a înregistrat o scădere de 0,4% față de trimestrul al doilea din 2025 pe seria brută și de 2,0% pe seria ajustată sezonier. Pentru primul semestru al anului 2026, PIB-ul s-a diminuat cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025 pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.
Institutul Național de Statistică (INS) precizează că seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul al doilea din 2026, fiind revizuită față de varianta publicată în comunicatul de presă nr. 173 din 9 iulie 2026.
Datele publicate de INS arată că, pe seria brută, economia a avut în 2024 creșteri de 0,6% în trimestrul I, 0,9% în trimestrul II, 1,7% în trimestrul III și 0,5% în trimestrul IV, rezultând o creștere anuală de 0,9%. În 2025, seria brută a indicat avansuri de 0,3% în primele două trimestre, 1,7% în trimestrul III și 0,2% în trimestrul IV, ceea ce a dus la o creștere anuală de 0,7%. Pentru 2026, seria brută indică valori de 98,8% în trimestrul I și 99,6% în trimestrul II față de perioada corespunzătoare din anul precedent.
Pe seria brută calculată prin metoda volumelor înlănțuite cu an de referință 2020, valorile au fost de 102,3%, 100,8%, 100,2% și 100,8% în 2024, respectiv 100,6%, 102,5%, 101,3% și 98,8% în 2025. Pentru 2026, această serie indică 98,5% în trimestrul I și 98,0% în trimestrul II. Seria ajustată sezonier arată valori de 102,1%, 100,6%, 100,3% și 100,8% în 2024, respectiv 100,7%, 102,1%, 101,4% și 98,6% în 2025, iar pentru 2026 indică 98,9% în trimestrul I și 98,0% în trimestrul II. Comparativ cu trimestrul precedent, seria ajustată sezonier indică pentru 2026 valori de 99,9% în trimestrul I și 100,0% în trimestrul II, ceea ce confirmă stagnarea economiei în al doilea trimestru al anului.
Față de același trimestru din 2025, produsul intern brut s-a redus cu 2,0%
INS arată că, pe seria ajustată sezonier, în trimestrul II 2026 comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul s-a menținut nemodificat. Față de același trimestru din 2025, produsul intern brut s-a redus cu 2,0%, iar în semestrul I 2026 comparativ cu semestrul I 2025 scăderea a fost de 1,6%. Pe seria brută, în trimestrul II 2026 PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,4% comparativ cu același trimestru din anul 2025, iar în semestrul I 2026 comparativ cu semestrul I 2025 diminuarea a fost de 0,8%.
Ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale aferente PIB prin includerea noii valori pentru trimestrul II 2026, seria ajustată sezonier a fost recalculată pentru a surprinde efectul economic al noii observații statistice. Astfel, rezultatele trimestrului I 2025 comparativ cu trimestrul IV 2024 au fost revizuite de la 99,7% la 99,6%, rezultatele trimestrului II 2025 comparativ cu trimestrul I 2025 au fost revizuite de la 100,8% la 100,9%, rezultatele trimestrului III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025 nu au fost revizuite și au rămas la 100,0%, rezultatele trimestrului IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025 au rămas la 98,1%, iar rezultatele trimestrului I 2026 comparativ cu trimestrul IV 2025 au fost revizuite de la 100,0% la 99,9%. INS precizează că seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, în conformitate cu practica europeană.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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