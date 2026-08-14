Economia României a stagnat în trimestrul II din 2026. INS a publicat date provizorii care arată o evoluție mai slabă decât în aceeași perioadă a anului trecut

Produsul intern brut al României s-a menținut nemodificat în trimestrul al doilea din 2026, în termeni reali, comparativ cu trimestrul I 2026, potrivit estimărilor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Datele sunt ajustate sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare.

În același timp, economia a înregistrat o scădere de 0,4% față de trimestrul al doilea din 2025 pe seria brută și de 2,0% pe seria ajustată sezonier. Pentru primul semestru al anului 2026, PIB-ul s-a diminuat cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025 pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.

Institutul Național de Statistică (INS) precizează că seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul al doilea din 2026, fiind revizuită față de varianta publicată în comunicatul de presă nr. 173 din 9 iulie 2026.

Datele publicate de INS arată că, pe seria brută, economia a avut în 2024 creșteri de 0,6% în trimestrul I, 0,9% în trimestrul II, 1,7% în trimestrul III și 0,5% în trimestrul IV, rezultând o creștere anuală de 0,9%. În 2025, seria brută a indicat avansuri de 0,3% în primele două trimestre, 1,7% în trimestrul III și 0,2% în trimestrul IV, ceea ce a dus la o creștere anuală de 0,7%. Pentru 2026, seria brută indică valori de 98,8% în trimestrul I și 99,6% în trimestrul II față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

Pe seria brută calculată prin metoda volumelor înlănțuite cu an de referință 2020, valorile au fost de 102,3%, 100,8%, 100,2% și 100,8% în 2024, respectiv 100,6%, 102,5%, 101,3% și 98,8% în 2025. Pentru 2026, această serie indică 98,5% în trimestrul I și 98,0% în trimestrul II. Seria ajustată sezonier arată valori de 102,1%, 100,6%, 100,3% și 100,8% în 2024, respectiv 100,7%, 102,1%, 101,4% și 98,6% în 2025, iar pentru 2026 indică 98,9% în trimestrul I și 98,0% în trimestrul II. Comparativ cu trimestrul precedent, seria ajustată sezonier indică pentru 2026 valori de 99,9% în trimestrul I și 100,0% în trimestrul II, ceea ce confirmă stagnarea economiei în al doilea trimestru al anului.

INS arată că, pe seria ajustată sezonier, în trimestrul II 2026 comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul s-a menținut nemodificat. Față de același trimestru din 2025, produsul intern brut s-a redus cu 2,0%, iar în semestrul I 2026 comparativ cu semestrul I 2025 scăderea a fost de 1,6%. Pe seria brută, în trimestrul II 2026 PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,4% comparativ cu același trimestru din anul 2025, iar în semestrul I 2026 comparativ cu semestrul I 2025 diminuarea a fost de 0,8%.

Ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale aferente PIB prin includerea noii valori pentru trimestrul II 2026, seria ajustată sezonier a fost recalculată pentru a surprinde efectul economic al noii observații statistice. Astfel, rezultatele trimestrului I 2025 comparativ cu trimestrul IV 2024 au fost revizuite de la 99,7% la 99,6%, rezultatele trimestrului II 2025 comparativ cu trimestrul I 2025 au fost revizuite de la 100,8% la 100,9%, rezultatele trimestrului III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025 nu au fost revizuite și au rămas la 100,0%, rezultatele trimestrului IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025 au rămas la 98,1%, iar rezultatele trimestrului I 2026 comparativ cu trimestrul IV 2025 au fost revizuite de la 100,0% la 99,9%. INS precizează că seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, în conformitate cu practica europeană.