Producția industrială din România continuă să scadă. INS: Industria prelucrătoare, declin de 6% în iunie

Industria românească a înregistrat o nouă scădere în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată un declin de 3,5% al producției industriale ca serie brută, în timp ce datele ajustate indică o scădere și mai puternică, de 5,2%.

În luna iunie 2026, producția industrială a crescut cu 1,3% față de mai, dacă sunt analizate datele brute. Avansul a fost susținut de toate cele trei mari sectoare urmărite de INS.

Industria prelucrătoare și industria extractivă au înregistrat fiecare creșteri de 1,4% față de luna precedentă. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au avansat cu 0,4%.

Imaginea se schimbă însă în cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Producția industrială a scăzut cu 0,7% față de mai. Industria prelucrătoare s-a redus cu 0,5%, iar sectorul energiei cu 0,2%. Industria extractivă a fost singura care a crescut, cu 2,7%.

Compararea cu iunie 2025 arată însă o deteriorare mai clară a activității industriale. Producția totală a fost mai mică cu 3,5% ca serie brută.

Industria prelucrătoare a scăzut cu 3,9%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-au redus cu 2,5%. Industria extractivă a înregistrat, în schimb, o creștere ușoară, de 0,3%.

Datele ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate indică un declin anual și mai accentuat. Producția industrială a fost cu 5,2% mai mică decât în iunie 2025.

În acest caz, industria prelucrătoare a coborât cu 6%, sectorul energiei cu 2,5%, iar industria extractivă cu 0,5%.

Evoluția negativă nu se limitează la luna iunie. În perioada ianuarie-iunie 2026, producția industrială a scăzut cu 3,3% ca serie brută față de primele șase luni din 2025.

Industria prelucrătoare a avut cea mai mare contribuție la această evoluție, cu un declin de 4,4%. Industria extractivă a scăzut cu 1,5%.

Sectorul energiei a evoluat în direcția opusă. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au crescut cu 3,3% în primul semestru.

Pe seria ajustată, producția industrială din primele șase luni ale anului a fost cu 3,5% sub nivelul din perioada similară din 2025. Industria prelucrătoare a scăzut cu 4,6%, iar industria extractivă cu 1,6%. Energia a înregistrat o creștere de 2,8%.

Institutul Național de Statistică precizează și că, după intrarea în vigoare a clasificării CAEN Rev.3 de la 1 ianuarie 2025, colectarea datelor pentru cercetările statistice realizate în întreprinderi se desfășoară începând din 2026 potrivit noii clasificări.

Totuși, pentru a respecta cerințele europene privind statisticile pe termen scurt, INS va calcula și publica indicii producției industriale conform CAEN Rev.2 în perioada 2026-2027, având anul 2021 drept bază de referință.