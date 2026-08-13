Misterul articolului pro-Călin Georgescu din publicația americană Newsweek. Autorul nu există și editorialul, retras fără explicații

Un editorial publicat de Newsweek în apărarea lui Călin Georgescu și retras ulterior de publicația americană ridică semne de întrebare privind modul în care materialul a ajuns pe site. Jurnalistul Dan Andronic susține, într-un articol pentru EVZ, că autorul prezentat de Newsweek nu ar avea o identitate profesională verificabilă și descrie cazul drept o operațiune de PR care riscă acum să alimenteze teoriile conspirației.

Articolul care a declanșat controversa a apărut în secțiunea de opinii a Newsweek cu titlul „The US Should Defend Democracy, and Calin Georgescu, in Romania”. Materialul pleda pentru o intervenție americană în apărarea democrației și a lui Călin Georgescu și a fost preluat rapid în România.

Dan Andronic arată însă că situația s-a schimbat după apariția unor întrebări privind persoana care semna editorialul. Autorul era prezentat drept „Dennis Portman”, scriitor stabilit la Londra, însă jurnalistul afirmă că nu a identificat urme profesionale ale acestuia.

Ulterior, Newsweek a eliminat articolul de pe site. Potrivit lui Andronic, redactorul-șef al publicației, Jennifer H. Cunningham, a explicat ulterior că publicarea materialului a reprezentat o „neatenție” și că textul nu respecta standardele editoriale ale revistei.

Jurnalistul consideră problematic și faptul că articolul a dispărut fără o explicație publicată inițial pe site, o erată sau o corecție care să clarifice situația cititorilor.

Andronic leagă cazul Newsweek de un material publicat pe 24 iunie 2026 de platforma britanică Comment Central. Acesta avea titlul „In a Democracy, Calin Georgescu should be Romania’s President” și era semnat de „Sheridan Hanson”, prezentată drept scriitoare independentă stabilită la Londra.

Potrivit jurnalistului, profilul respectiv conține un singur articol și nu ar avea o altă prezență profesională identificabilă în mediul online.

Cele două materiale ar avea, susține Andronic, o construcție argumentativă asemănătoare. Ambele insistă asupra opoziției dintre cele nouă milioane de votanți și cei nouă judecători și promovează ideea că anularea alegerilor din România l-ar avantaja pe Vladimir Putin.

Potrivit EVZ, primul material ar fi reprezentat testarea mesajului pe o platformă mai mică, iar publicarea ulterioară în Newsweek i-ar fi oferit acestuia autoritatea unui brand internațional cunoscut.

Dan Andronic susține că în spatele promovării materialelor pare să se afle Ovidiu Stănică, administrator al portalului thediplomaticaffairs.com. Jurnalistul amintește că EVZ a mai scris despre acesta în 2025, când Stănică ar fi solicitat bani unor oameni de afaceri în numele unui fost candidat independent, pentru achiziționarea unui avion care urma să aducă în România personalități americane favorabile lui Călin Georgescu.

Andronic amintește și alte informații publicate anterior de site-ul respectiv, printre care presupuse investigații americane legate de anularea alegerilor din România sau afirmații despre vizite ale unor oficiali americani care ar fi urmat să discute această temă.

Potrivit jurnalistului, articolele occidentale despre Georgescu au fost ulterior preluate de portalul administrat de Stănică și au revenit astfel în spațiul public românesc cu greutatea aparentă oferită de publicarea lor în presa străină.

Dan Andronic consideră că problema nu se încheie odată cu eliminarea editorialului de către Newsweek. Dimpotrivă, modul în care acesta a dispărut poate fi folosit pentru construirea unei noi narațiuni, potrivit căreia articolul ar fi fost retras în urma unor presiuni exercitate din România.

Site-ul administrat de Ovidiu Stănică a început deja, potrivit jurnalistului, să pună sub semnul întrebării explicația oferită de Newsweek, invocând faptul că materialul fusese publicat cu titlu, biografia autorului și adresă permanentă și fusese promovat înainte de a dispărea.

În opinia lui Andronic, mecanismul ajunge astfel să se autoalimenteze. Un articol semnat de un autor a cărui identitate nu poate fi verificată este publicat într-o publicație străină cunoscută, este apoi intens promovat în România, iar retragerea sa devine ulterior argument pentru o presupusă intervenție ocultă împotriva lui Călin Georgescu.

Jurnalistul avertizează că episodul poate transforma ceea ce el descrie drept o operațiune de PR prost executată într-un nou argument folosit de discursul conspiraționist și de zona suveranistă din România.