Reguli noi pentru mașinile scoase din uz în UE. Producătorii auto vor avea noi obligații din 13 august

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru proiectarea, producția, colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz. Regulamentul intră în vigoare pe 13 august și urmărește recuperarea unei cantități mai mari de materiale, reutilizarea pieselor și reducerea dependenței Europei de materii prime importate.

Comisia Europeană arată că între 10 și 12 milioane de vehicule ajung în fiecare an la sfârșitul ciclului de viață în Europa și sunt tratate ca deșeuri. Acestea reprezintă însă și o sursă importantă de materii prime care pot fi recuperate.

Gestionarea necorespunzătoare a mașinilor scoase din uz generează probleme de mediu și duce la pierderea a milioane de tone de materiale care ar putea reveni în economie.

Noile norme urmăresc recuperarea, reutilizarea și reciclarea unor materiale precum oțelul, aluminiul, cuprul și plasticul. Comisia consideră că astfel poate fi consolidată securitatea resurselor Europei și redusă dependența de materiile prime virgine provenite din import.

Regulamentul ar urma să creeze și noi oportunități pentru companiile din lanțul de aprovizionare și să îmbunătățească relația dintre producătorii auto, firmele de dezmembrări și reciclatori.

Una dintre schimbările prevăzute de regulament îi privește direct pe producătorii de automobile. Aceștia vor trebui să furnizeze instrucțiuni clare și detaliate privind îndepărtarea și înlocuirea componentelor.

Informațiile vor trebui să poată fi utilizate atât pe parcursul perioadei de exploatare a vehiculului, cât și atunci când acesta ajunge la sfârșitul ciclului de viață. Scopul este ca mașinile să poată fi demontate mai ușor, iar componentele și materialele recuperabile să nu fie pierdute.

Noile norme introduc și primele obiective obligatorii la nivel european privind utilizarea plasticului reciclat în vehicule. Prin această măsură, UE urmărește stimularea cererii pentru materiale reciclate.

În același timp, vor fi încurajate reutilizarea, refabricarea și recondiționarea componentelor. Potrivit Comisiei Europene, aceste măsuri ar trebui să ducă și la o disponibilitate mai mare a pieselor de schimb second-hand.

Regulamentul consolidează și responsabilitatea producătorilor pentru tratarea vehiculelor scoase din uz. Sistemul trebuie să asigure finanțarea corespunzătoare a proceselor de tratare a deșeurilor și să stimuleze o reciclare de calitate mai bună.

Jessika Roswall, comisarul european pentru mediu, reziliență în domeniul apei și economie circulară competitivă, a explicat că noile reguli depășesc problema reciclării. Potrivit acesteia, recuperarea oțelului, aluminiului, cuprului și plasticului din vehicule poate contribui la securizarea materialelor necesare economiei europene și la creșterea rezilienței UE.

La rândul său, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, a arătat că regulamentul are și o componentă industrială. Acesta consideră că noile norme pot reduce dependența de furnizorii externi, pot consolida securitatea economică și pot menține mai multe resurse strategice în interiorul Uniunii Europene.

O altă schimbare importantă privește mașinile trimise în afara Uniunii Europene. Conform noilor reguli, numai autoturismele care sunt apte să circule pe drumurile publice vor putea fi exportate în afara UE.

Prin această măsură, Comisia Europeană urmărește ca vehiculele ajunse efectiv la sfârșitul ciclului de viață să fie tratate corespunzător și ca materialele valoroase pe care le conțin să poată fi recuperate și reutilizate în economia europeană.