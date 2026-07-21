UE interzice baxurile de apă din august? Ce se schimbă, de fapt, pentru consumatori

În ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat informații potrivit cărora Uniunea Europeană ar urma să interzică, din luna august, ambalajele multiple pentru apa îmbuteliată. În realitate, regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje nu introduce o astfel de interdicție, iar prevederile care intră în vigoare în august vizează alte aspecte legate de protecția mediului și reducerea deșeurilor.

Afirmațiile potrivit cărora consumatorii nu vor mai putea cumpăra baxuri de apă îmbuteliată ambalate în folie termocontractibilă începând din luna august au devenit virale pe platformele de socializare.

Printre cei care au promovat această idee se numără și europarlamentarul francez Virginie Joron, membră a grupului Patrioți pentru Europa, care a susținut că noile reguli europene îi vor obliga pe consumatori să transporte sticlele individual.

Mesajele fac referire la noul Regulament al Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), însă interpretarea acestora este incompletă și poate induce în eroare.

Noile norme fac parte din strategia Uniunii Europene de reducere a cantității de deșeuri generate de ambalaje și de creștere a gradului de reciclare și reutilizare a acestora.

Deși o parte dintre prevederile regulamentului vor începe să se aplice începând cu 12 august 2026, acestea nu prevăd interzicerea ambalajelor multiple pentru apa îmbuteliată și nici eliminarea inelelor sau foliilor utilizate în toate cazurile pentru gruparea produselor.

Ulterior postării inițiale, Virginie Joron a publicat un mesaj pe platforma X în care a reacționat la o verificare a informațiilor realizată de postul francez TF1.

În comunicatul său, europarlamentarul a criticat ceea ce a numit „incertitudine totală în materie de reglementări” pentru industria apei minerale.

Totodată, aceasta a precizat că în mesajul inițial s-a referit „pe termen lung” la obiectivele regulamentului european și nu la o interdicție care ar urma să intre în vigoare la 12 august.

Prevederile care devin aplicabile în luna august au ca obiect principal limitarea utilizării PFAS în materialele de ambalare destinate contactului cu produsele alimentare.

PFAS reprezintă o categorie de substanțe chimice persistente, cunoscute și sub denumirea de „substanțe chimice permanente”, deoarece se degradează foarte greu și se pot acumula în mediu.

Aceste restricții fac parte dintr-un plan mai amplu prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea impactului asupra mediului și creșterea gradului de reciclabilitate a ambalajelor comercializate pe piața europeană.

Obiectivul Comisiei Europene este ca până în anul 2030 toate ambalajele introduse pe piața Uniunii Europene să fie reciclabile sau reutilizabile.

Totodată, regulamentul urmărește limitarea creșterii cantității de deșeuri provenite din ambalaje.

Potrivit datelor Eurostat, în anul 2023 statele membre au generat aproximativ 79,7 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, dintre care, în medie, 35,3 kilograme de deșeuri din plastic au revenit fiecărui locuitor.

O parte din confuzia apărută în spațiul public este legată de prevederile care restricționează anumite tipuri de ambalaje grupate din plastic.

Regulamentul limitează utilizarea unor forme de folie termocontractibilă din plastic folosite pentru gruparea produselor, însă restricțiile nu se aplică tuturor tipurilor de ambalaje și nici tuturor produselor.

În plus, normele europene prevăd excepții atunci când ambalajele grupate sunt necesare pentru manipularea, depozitarea sau transportul mărfurilor.

În cazul apei îmbuteliate, există așteptări ca baxurile să se încadreze în această categorie, deoarece facilitează transportul în siguranță al unor încărcături grele.

Până în prezent însă, Comisia Europeană nu a publicat ghidurile oficiale care vor explica modul concret în care aceste prevederi vor fi aplicate.

Restricțiile introduse de regulament vizează în principal ambalajele grupate din plastic de unică folosință care nu sunt considerate necesare pentru transport și care au în principal un rol comercial, încurajând achiziționarea simultană a mai multor produse, cum sunt anumite pachete de băuturi la doză sau alte produse comercializate în retail.

Comisia Europeană urmează să publice, până în februarie 2027, ghidurile oficiale de implementare ale regulamentului. Aceste documente vor stabili în mod clar ce tipuri de ambalaje vor intra sub incidența restricțiilor și în ce situații vor putea fi aplicate excepțiile prevăzute de legislația europeană.