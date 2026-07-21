Caz ieșit din comun: un primar s-a dat singur în judecată. Ce solicită instanței

O situație neobișnuită a ajuns pe rolul Tribunalului Ialomița, unde primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu, a deschis un proces în care este reclamant și pârât, practic. Potrivit datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, edilul a chemat în judecată funcția pe care o ocupă, respectiv „Primarul Comunei Grindu”, solicitând actualizarea veniturilor salariale și plata unor drepturi bănești.

În documentele depuse la instanță apare că cetățeanul Marian Trâmbițașu îi solicită primarului Marian Trâmbițașu recalcularea indemnizației potrivit prevederilor legale aplicabile.

Mai exact, demersul edilului are legătură cu veniturile aferente funcției de primar și cu modificările legislative care ar fi trebuit să determine o actualizare a acestora.

Contactat pentru un punct de vedere, edilul comunei Grindu nu a confirmat existența acțiunii aflate pe rolul Tribunalului Ialomița. „Eu nu-mi aduc aminte să fi deschis un astfel de proces… Chiar nu știu ce să vă spun. Cred că nu este adevărat”, a declarat Marian Trâmbițașu.

În cererea de chemare în judecată, Marian Trâmbițașu menționează că indemnizația sa de primar a fost stabilită prin dispoziții emise chiar de el. Documentul arată că venitul lunar a fost modificat de la suma de 8.320 de lei în anul 2020 la 9.660 de lei în anul 2024.

„Prin dispoziția Primarului Grindu nr. 89/05.11.2020 a fost stabilită indemnizația lunară a subsemnatului, în calitate de primar al comunei Grindu, la suma de 8320 de lei. Ulterior, prin Dispoziția nr. 95/02.05.2023, s-a decis modificarea cuantumului brut al indemnizației mele lunare începând cu data de 01.11.2022, aceasta fiind determinată la valoarea de 9200 de lei. Totodată, ca urmare a implicării mele în diferite proiecte, în perioada de implementare a acestora mi s-a aplicat o majorare a indemnizațiilor cu 45%”, se arată în cererea depusă la instanță.

Primarul susține însă că, după modificările legislative intrate în vigoare ulterior anului 2024, când a obținut un nou mandat, nu au fost realizate demersurile necesare pentru actualizarea venitului său salarial. Din acest motiv, acesta a solicitat intervenția instanței pentru stabilirea drepturilor pe care consideră că i se cuvin.

În acțiunea introdusă, edilul arată că indemnizația aferentă funcției de primar ar fi trebuit raportată la salariul minim brut pe țară garantat în plată și actualizată ulterior în funcție de evoluția acestuia.

„Indemnizația subsemnatului, în calitate de primar al comunei Grindu, trebuia raportată la salariul minim brut pe țară garantat în plată și, ulterior, actualizat anual, în funcție de salariul minim brut pe țară garantat în plată”, se precizează în cererea de chemare în judecată, potrivit independentonline.

Dosarul înregistrat la Tribunalul Ialomița reflectă astfel o situație atipică, în care primarul comunei solicită instanței să oblige instituția pe care o reprezintă să aplice prevederile pe care acesta consideră că nu au fost respectate în privința indemnizației sale.

Potrivit aceleiași surse, Marian Trâmbițașu a mai fost implicat într-un incident relatat anterior în presa locală. Situația ar fi pornit după ce secretara primăriei ar fi fost nemulțumită de calificativul „Nesatisfăcător” primit și l-ar fi agresat pe edil.

„Când a venit să semneze demisia, a sărit la gâtul meu și doamna secretar m-a strâns de gât… Am chemat Poliția, am mers la Serviciul de Medicină Legală și mi-am scos un certificat medico-legal”, a spus Marian Trâmbițașu.