Un nou conflict zguduie lumea inteligenței artificiale. De ce a fost dat Google în judecată

Mai multe edituri importante au deschis un proces împotriva Google, acuzând compania că ar fi utilizat milioane de cărți protejate de drepturi de autor pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială Gemini.

Acțiunea a fost depusă la un tribunal federal din New York și este descrisă de reclamanți drept „una dintre cele mai ample încălcări ale drepturilor de autor din istorie”.

Procesul este susținut de trei edituri, Hachette Book Group, Cengage Learning și Elsevier, alături de scriitorul american Scott Turow. Reclamanții susțin că Google ar fi folosit opere literare care fuseseră puse la dispoziția companiei pentru servicii precum Google Books, Google Play Books și Google Scholar, însă cu limite clare privind utilizarea acestora.

Potrivit editurilor, aceste platforme permiteau folosirea cărților pentru funcții precum afișarea unor fragmente în rezultatele căutărilor sau distribuirea de cărți electronice. Aceste utilizări nu ar fi inclus, însă, copierea integrală a operelor pentru dezvoltarea unor produse comerciale bazate pe inteligență artificială.

În documentele depuse la instanță, editurile afirmă că Google ar fi realizat copii ale unor cărți protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelului Gemini fără acordul titularilor și fără plata unor compensații. Reclamanții susțin că existau discuții interne în companie privind posibilele consecințe juridice ale utilizării acestor materiale.

„Disperată să îşi menţină dominaţia în mediul online, Google şi-a abandonat vechiul motto «Don’t be evil» («Nu fi rău») şi a comis una dintre cele mai ample încălcări ale drepturilor de autor din istorie”, se arată în plângerea depusă la instanţă.

Potrivit acțiunii, documentele interne ar fi indicat faptul că Google estima posibilitatea unor „amenzi potenţiale de ordinul zecilor sau sutelor de miliarde de dolari” pentru utilizarea unor texte furnizate prin Google Play Books.

Editurile afirmă, de asemenea, că folosirea acestor opere pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială poate afecta autorii și industria editorială, deoarece textele generate de astfel de modele ar putea intra în competiție cu operele originale.

Ca exemplu în proces, reclamanții susțin că Gemini poate produce într-un timp scurt un text care ar putea concura cu o operă literară originală. Aceștia afirmă că sistemul poate genera, în aproximativ 20 de minute și cu un cost de doar 39 de cenți, „un roman poliţist de 100 de pagini, plasat într-un oraş liniştit de coastă, plin de secrete, care poate înlocui un roman original protejat de drepturi de autor pe baza căruia Gemini a fost antrenat”.

„Nicio editură şi niciun autor nu pot concura cu aşa ceva”, susțin reclamanții în documentele depuse la dosar. Acțiunea menționează și mai multe titluri despre care editurile afirmă că ar fi fost utilizate fără autorizație, printre acestea aflându-se The Fifth Season, de N.K. Jemisin, și Who Could That Be at This Hour?, de Lemony Snicket.

Procesul împotriva Google se înscrie într-o serie mai amplă de dispute juridice privind folosirea operelor protejate de drepturi de autor pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială generativă.

Autori și companii editoriale au inițiat acțiuni în justiție împotriva unor firme de tehnologie precum Google, OpenAI, Anthropic și Meta, susținând că operele lor au fost utilizate fără permisiune pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

Printre cazurile recente se numără procesul intentat de un grup de autori împotriva Meta, în care un judecător a decis în favoarea companiei în luna iunie a acestui an. De asemenea, Anthropic a încheiat un acord prin care a acceptat plata a 1,5 miliarde de dolari către autori care au reclamat folosirea unor copii piratate ale cărților lor pentru dezvoltarea chatbotului Claude.

La începutul acestui an, mai mulți autori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman, au publicat o carte „goală” ca formă de protest față de utilizarea operelor lor de către companiile de inteligență artificială fără permisiune.

Noul proces apare după ce Hachette și Cengage au încercat să participe la o acțiune privind drepturile de autor deschisă în 2023 împotriva Google de un grup de autori și ilustratori. Potrivit documentelor, Google s-ar fi opus includerii editurilor în acel proces, ceea ce a dus la inițierea unei acțiuni separate.

Reclamanții solicită despăgubiri prevăzute de lege, emiterea unei ordonanțe permanente care să împiedice continuarea presupuselor încălcări ale drepturilor de autor și obligarea Google să distrugă copiile neautorizate ale operelor folosite pentru antrenarea sistemelor sale de inteligență artificială. Google nu a oferit un răspuns solicitării The Guardian privind acuzațiile formulate în proces.