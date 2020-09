Modificările survenite în mediul editorial românesc în urma celor două luni de carantină țin de politica și strategia de business a fiecărui jucător, dar și de plierea acestora pe realitățile tehnologice: „Pentru o industrie de carte mică, de până într-o sută de milioane de euro, cum are România, un eveniment brusc de asemenea amploare a avut un impact puternic – apreciază Marin Vidrașcu. Deși anul 2020 începuse bine pentru sectorul editorial, ne-am trezit că în luna martie totul s-a oprit: librăriile s-au închis, dintr-odată, drumul către serviciu al angajaților n-a mai fost sigur, s-a stopat producția editorială – cărțile nu s-au mai trimis în tipar. În nici o lună, piața de carte a scăzut probabil cu cel puțin 50 de procente”, estimează directorul executiv al Editurii Litera.

Racordare online

„Toată această situație – consideră Marin Vidrașcu – a însemnat începutul unei perioade de incertitudine pentru toți profesioniștii din sectorul de carte, de la editori la librari și până la autori. În ce ne privește, după o scurtă perioadă de recalibrare la noua realitate, am înțeles că această criză ar putea fi începutul unor modalități noi de a edita și comunica obiectul-carte. Așa am ajuns să transferăm în online toate «produsele» editurii: cărți, evenimente, comunicare, vânzare”.

Cu alte cuvinte, miza pe spațiile virtuale! „Site-ul www.litera.ro, dar și librăriile online partenere (elefant.ro, libris.ro, emag.ro etc.) au devenit canale principale de vânzare, iar paginile de socializare ale editurii au susținut partea de comunicare a evenimentelor, cu care ne obișnuiserăm cititorii: clubul de carte Litera, Zilele Litera, Noaptea Cărților Deschise, târg de carte online, evenimente dedicate copiilor etc.”, menționează Marin Vidrașcu.

Mai mult: „Cum era și firesc, în această perioadă am observat o creștere evidentă a cererii pentru formatele digitale – ebook și audiobook. Până acum, în România, cota de piață a acestor formate era foarte scăzută, sub 1% din vânzările totale de carte, în timp ce în Franța și Spania cota era de 3%, în Germania, Italia și Olanda, de aproximativ 5%, iar în Marea Britanie, de 11,5%”. Ne vom orienta și noi spre acest domeniu? Directorul executiv al Editurii Litera e prompt: „Vom asista și în România la o accelerare importantă a vânzărilor pentru acest sector. La «Litera», începând cu luna mai a acestui an, peste 80% din aparițiile noi vor fi disponibile și ca ebookuri. Vom avea cel puțin 30-40 de titluri noi și în format audiobook, în fiecare lună”.

Ce diferențe s-au făcut simțite în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut? Poate fi comparată această criză cu cea din 2008? Marin Vidrașcu are din nou cuvântul: „Raportat la anul trecut, suntem martorii unei scăderi a vânzărilor, având în vedere că librăriile – sectorul în care se vinde aproape 50% din producția de carte din România – au fost închise mai bine de două luni. Vorbim de o scădere de aproximativ 30%. Cele două crize sunt însă greu de comparat. În acest moment încă traversăm o criză sanitară, care a impus niște măsuri fără precedent în istoria modernă. Amploarea crizei financiare ce va urma ține foarte mult și de mecanismele și instrumentele pe care le vor folosi guvernele în următoarele luni. Un asemenea șoc e și un foarte bun prilej pentru a schimba fundamental anumite disfuncționalități din societate”.

TVA 0

Există însă o strategie națională care să susțină piața de carte, s-a trasat vreun plan guvernamental în acest sens? „Am primit sprijinul pe care l-au primit toate companiile din România în această perioadă, adică susținerea șomajului tehnic la care am fost nevoiți să apelăm pentru o parte dintre angajați. Dar industria cărții – vulnerabilă în România din multe motive, în principal pentru că produsele sale nu sunt vitale pentru public în traiul de zi cu zi – ar trebui să beneficieze de o susținere mult mai consistentă”, susține Marin Vidrașcu.

În completarea ideii: „Guvernul ar trebui să vină în întâmpinarea industriei editoriale cu un set de soluții care, odată adoptate, ar avea efecte benefice imediate pe piața de carte: reducerea la 0 a cotei de TVA atât pentru pentru cărțile tipărite, cât și pentru ebookuri, stimularea achizițiilor de carte prin programe naționale, de pildă prin distribuirea de vouchere de achiziție de carte pentru elevi și profesori, prin alocarea de fonduri speciale pentru biblioteci, cu care acestea să achiziționeze carte nouă, prin realizarea de programe coerente de promovare a lecturii în școli”.

Marin Vidrașcu a adăugat: „Mare parte dintre aceste măsuri au fost formulate în spațiul public, unele au făcut și obiectul unor petiții adresate direct guvernului de asociațiile de editori. Din păcate, toate au rămas fără răspuns, așa că, în situația actuală – și în lipsa unei politici culturale și educaționale coerente – fiecare se descurcă pe cont propriu, cum poate”.

Politica de discount

Strategia grupului editorial condus de Marin Vidrașcu e limpede: „Cât despre vânzările online ale cărților tipărite, da, acesta este un segment care categoric a crescut în ultima perioadă. Am ales să aplicăm o politică de discount, cu multe oferte foarte atractive (reduceri valorice, transport gratuit, cărți cadou peste un anumit prag al comenzilor). Cititorii s-au bucurat din plin de ele, iar nouă vânzările realizate ne-au permis să asigurăm fluxul monetar necesar pentru a acoperi nevoile administrative ale editurii”.

Câte cărți tipărite a comercializat „Litera” în ultimele două luni? „Am vândut prin librăriile online, dar și prin intermediul supermarketurilor – singurele canale offline care au comercializat cărți în perioada pandemiei – peste 720.000 de cărți în format tipărit. Ebookurile editurii sunt disponibile spre vânzare pe platformele internaționale iBOOKs și Google Play, unde am înregistrat peste 12.000 de descărcări. După cum vă spuneam, vânzările de cărți în format electronic constituie sub 1% din totalul vânzărilor de carte din România. Același procent este valabil și în cazul ebookurilor Litera”, a încheiat Marin Vidrașcu.

1% din totalul vânzărilor de carte din România îl constituie vânzările volumelor în format electronic.