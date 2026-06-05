Google aduce Gemini pe telefoanele low-cost. Milioane de utilizatori pot accesa asistentul AI

Google extinde accesul la noul său asistent AI, aducând Gemini pe telefoanele Android Go, ceea ce marchează o schimbare importantă pentru utilizatorii de smartphone-uri de buget redus. Prin această mișcare, compania deschide accesul la funcții avansate de inteligență artificială pentru milioane de utilizatori din întreaga lume.

Dispozitivele Android Go, concepute pentru hardware limitat și memorie RAM redusă, utilizau până acum Assistant Go, o versiune simplificată a asistentului vocal Google. Odată cu această schimbare, Gemini Go înlocuiește complet vechiul asistent, marcând tranziția către noua generație de AI conversațional, conform Android Central.

Google își mută treptat ecosistemul software de la vechile instrumente de tip voice assistant către noile modele de inteligență artificială. În acest context, menținerea Assistant Go nu mai este considerată necesară, iar Gemini Go devine soluția principală pentru dispozitivele entry-level.

Noua versiune este optimizată pentru telefoane cu resurse limitate, putând funcționa eficient chiar și pe dispozitive cu doar 2GB de RAM. Utilizatorii pot activa asistentul AI printr-o apăsare lungă a butonului Home sau Power, care deschide interfața noului sistem.

Pentru utilizare, nu este necesară o aplicație separată, deoarece Gemini Go este integrat direct în aplicația Google, care poate fi actualizată din Google Play Store.

Gemini Go oferă funcții de bază precum efectuarea apelurilor, trimiterea de mesaje, setarea alarmelor și adăugarea evenimentelor în calendar. Totuși, principala noutate este capacitatea de a răspunde la solicitări complexe, cu mai multe condiții simultane.

Utilizatorii pot formula întrebări detaliate, precum găsirea unui restaurant specific cu mai multe criterii, iar sistemul AI poate interpreta și combina aceste cerințe într-un singur răspuns.

De asemenea, Gemini Go permite încărcarea de fotografii, documente și alte fișiere, pentru a oferi răspunsuri mai precise în funcție de context. Asistentul este integrat și cu funcții media, putând reda muzică în funcție de preferințele exprimate prin comenzi vocale, de la playlisturi energice până la selecții relaxante.

Google a început distribuirea funcției în mod gradual, astfel încât nu toți utilizatorii vor vedea imediat opțiunea de activare a noii interfețe AI. Activarea se face prin actualizarea aplicației Google din magazinul Play Store.

Noua funcție aduce pe telefoanele ieftine aceleași instrumente de inteligență artificială disponibile până acum pe dispozitivele premium. Această extindere este văzută ca un pas important pentru accesibilitatea tehnologiei AI.

Totuși, implementarea vine și cu întrebări legate de întârzierea cu care Google a extins aceste funcții către utilizatorii de Android Go, care au rămas o perioadă cu o versiune mai veche a asistentului digital.