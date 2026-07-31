HP anunță un parteneriat strategic cu OpenAI pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Platforma Frontier va fi utilizată în relația cu clienții, partenerii și angajații

Compania globală de tehnologie HP Inc. a anunțat un parteneriat strategic cu OpenAI, prin care va integra platforma Frontier în inițiativele sale globale dedicate conceptului Future of Work. Colaborarea face parte din strategia companiei privind utilizarea inteligenței artificiale pentru transformarea modului în care sunt oferite serviciile și sunt desfășurate activitățile de lucru.

Prin utilizarea platformei Frontier, HP intenționează să creeze o experiență unitară în toate punctele de interacțiune cu clienții și partenerii, inclusiv în magazine, prin intermediul partenerilor, în chat sau pe canale audio. Obiectivul este ca utilizatorii să poată obține răspunsuri mai rapid, să finalizeze fluxurile de lucru de rutină într-un timp mai scurt și să rezolve mai eficient diverse activități. Compania precizează că această inițiativă reflectă strategia sa în domeniul inteligenței artificiale, orientată spre obținerea unor rezultate concrete la scară largă.

HP devine una dintre primele companii globale care adoptă platforma Frontier pentru a-și accelera procesul de transformare. Implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială va viza mai multe domenii, printre care soluțiile și experiențele dedicate clienților și partenerilor, informațiile și rapoartele generate pe baza telemetriei clienților prin Workforce Experience Platform (WXP), creșterea productivității angajaților și dezvoltarea de software.

„Alături de OpenAI avem oportunitatea de a regândi fundamental modul în care inteligenţa artificială poate oferi rezultate mai bune. Prin utilizarea platformei Frontier, HP intenţionează să creeze o experienţă unitară în toate punctele de interacţiune – în magazine, prin parteneri, în chat sau pe canale audio – oferind clienţilor şi partenerilor modalităţi mai rapide de a obţine răspunsuri, de a finaliza fluxurile de lucru de rutină şi de a rezolva totul mai rapid. Această iniţiativă reflectă strategia noastră în materie de AI, de a genera rezultate concrete, la scară largă”, a declarat Prakash Arunkundrum, Chief Strategy and Transformation Officer în cadrul HP Inc, într-un comunicat al companiei.

Compania consideră că inteligența artificială va schimba modul în care oamenii lucrează, iar pe măsură ce instrumentele AI devin tot mai performante, colaborarea dintre oameni și agenții AI va deschide o nouă eră a inovației și a productivității.

Pentru a pregăti această tranziție, HP dezvoltă o gamă de dispozitive AI agentice (Agentic AI Devices), concepute pentru a se integra în fluxurile de lucru existente și pentru a crește eficiența angajaților. Prin această direcție de dezvoltare, compania urmărește să creeze infrastructura tehnologică necesară pentru ca organizațiile să își poată pune în practică viziunea privind utilizarea inteligenței artificiale în activitatea de zi cu zi.