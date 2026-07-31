Legea Integrității, din nou pe masa Parlamentului. Ce se schimbă după scandalul din Senat

PNL și USR pregătesc o nouă variantă a Legii Integrității, după ce proiectul anterior a fost respins de Senat, în calitate de cameră decizională. Noua inițiativă urmează să fie depusă vineri în Parlament și nu va include amendamentul introdus de PSD privind aplicarea retroactivă a prevederilor pentru persoanele declarate în incompatibilitate sau conflict de interese.

Amendamentul social-democraților a generat dispute între partidele parlamentare, după ce PNL și USR au susținut că măsura îl putea afecta direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Prevederea ar fi permis pierderea funcției pentru persoane aflate în astfel de situații, chiar dacă faptele ar fi avut loc înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Senatul a respins joi seară proiectul Legii Integrității, act normativ care prevedea modificări legate de declarațiile de avere și de situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese în care se pot afla demnitarii. Votul negativ a venit după introducerea amendamentului PSD, care a devenit principalul punct de dispută între formațiunile politice.

După rezultatul votului din Senat, liberalii și reprezentanții USR au anunțat că vor depune o nouă inițiativă legislativă fără modificările propuse de PSD. Potrivit informațiilor digi24.ro, forma finală a proiectului este încă în lucru, însă documentul ar urma să fie înregistrat în Parlament vineri, până după prânz.

Noua variantă urmărește păstrarea prevederilor privind integritatea demnitarilor, dar fără amendamentul care a provocat disputa politică din jurul proiectului inițial. Reprezentanții celor două partide nu au inclus în această formă prevederea referitoare la aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Discuțiile privind proiectul au avut loc și în contextul obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Legea Integrității este legată de un jalon din PNRR, cu o valoare de 770 de milioane de euro.

Surse din conducerea PSD au declarat, potrivit digi24. că partidul ia în calcul două scenarii după ce PNL și USR vor înregistra noua formă a legii în Parlament.

Prima variantă este redepunerea amendamentului privind aplicarea retroactivă a prevederilor pentru persoanele declarate în incompatibilitate sau conflict de interese.

A doua opțiune analizată de social-democrați este renunțarea temporară la acest amendament, astfel încât proiectul să poată fi adoptat fără o nouă confruntare politică. În acest scenariu, PSD ar putea reveni asupra legii în toamnă și ar putea propune alte modificări.

Prin această variantă, social-democrații ar evita un nou conflict cu PNL și USR și ar permite continuarea procedurilor pentru respectarea jalonului prevăzut în PNRR.

Proiectul Legii Integrității prevedea și alte modificări referitoare la modul în care sunt prezentate informațiile despre averile demnitarilor. Printre acestea se afla eliminarea obligației de declarare a veniturilor în numerar ale politicienilor, precum și menținerea confidențialității privind bunurile deținute de soți.

De asemenea, declarațiile de avere ar fi urmat să fie înlocuite cu o „declarație de interese financiare”. Noua formă de raportare nu ar mai fi prevăzut declararea veniturilor fixe, ci ar fi urmărit evidențierea banilor aflați în conturi și a bunurilor deținute, prin încadrarea acestora în anumite praguri.