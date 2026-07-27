Legea integrităţii se modifică printr-un nou amendament. PNL și USR cer declarații de interese financiare pentru toți demnitarii
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Partidul Național Liberal (PNL)
Legea integrităţii ar putea fi completată cu noi obligații privind transparența în exercitarea funcțiilor publice, după ce parlamentarii PNL și USR au depus un amendament în Parlament. Inițiativa vizează introducerea declarațiilor de interese financiare pentru toți demnitarii și persoanele care ocupă funcții publice de autoritate. Documentele ar urma să fie publicate de Agenția Națională de Integritate prin platforma e-DAI, dacă modificările vor fi adoptate în actuala sesiune extraordinară.
Legea integrităţii introduce declarații de interese financiare pentru demnitari și șefii instituțiilor publice
Legea integrităţii este vizată de un amendament depus de parlamentarii PNL împreună cu cei ai USR, prin care se propune instituirea obligației de depunere a unei declarații de interese financiare pentru toate persoanele care dețin funcții publice de autoritate și pentru demnitari.
Potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal, măsura ar urma să se aplice inclusiv celor mai înalți demnitari ai statului, dar și conducerii unor instituții publice cu atribuții esențiale în domeniul administrativ, financiar și judiciar.
„PNL susţine transparenţa şi integritatea publică. Parlamentarii PNL au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrităţii prin care se introduce obligaţia depunerii unei declaraţii de interese financiare pentru toţi demnitarii şi pentru persoanele care exercită funcţii publice de autoritate, inclusiv Preşedintele României, Prim-ministrul, parlamentarii şi persoanele aflate în conducerea unor instituţii publice importante, printre care ASF, Avocatul Poporului, BNR, Consiliul Concurenţei sau CSM”, se arată în comunicatul transmis de PNL.
Declarațiile de interese financiare ar urma să fie publicate prin platforma e-DAI
Amendamentul propus stabilește și modul în care aceste declarații vor deveni accesibile publicului, în cazul în care modificările legislative vor fi aprobate de Parlament.
Liberalii precizează că responsabilitatea publicării documentelor va reveni Agenției Naționale de Integritate, prin intermediul platformei electronice e-DAI, într-un termen clar stabilit.
Potrivit PNL, conform amendamentului, aceste declaraţii vor deveni publice în termen de maximum 60 de zile de la generarea lor de către Agenţia Naţională de Integritate, prin platforma e-DAI.
PNL solicită sprijin parlamentar pentru adoptarea modificărilor în sesiunea extraordinară
Formațiunea liberală susține că modificările propuse sunt necesare pentru consolidarea mecanismelor de prevenire și verificare a conflictelor de interese și pentru creșterea nivelului de transparență în administrația publică.
În același comunicat, PNL face apel la toate grupurile parlamentare să voteze atât proiectul privind noua lege a integrității, cât și amendamentul referitor la declarațiile de interese financiare.
„Considerăm că România are nevoie de standarde solide de integritate şi de un control eficient al conflictelor de interese. Prin urmare, PNL solicită tuturor parlamentarilor să susţină, în această sesiune extraordinară, noua lege a integrităţii şi amendamentul privind declaraţiile de interese financiare”, arată liberalii în comunicat.
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