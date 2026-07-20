Sorin Grindeanu pune condiții pentru legea salarizării. Ce spune PSD înainte de vot

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că forma actuală a proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice nu va fi susținută de social-democrați la vot dacă nu vor fi introduse amendamentele propuse după consultările cu reprezentanții categoriilor profesionale.

Reacția liderului PSD vine după anunțul făcut de liberali, care au precizat că vor depune miercuri, 22 iulie, la Senat, proiectul legii salarizării. PNL a comunicat luni seară că inițiativa legislativă urmează să fie transmisă Parlamentului.

Sorin Grindeanu a discutat despre acest subiect în emisiunea „Punctul culminant”, difuzată de România TV, unde realizatorul Victor Ciutacu i-a adus în atenție anunțul liberalilor privind depunerea proiectului.

Liderul social-democraților a precizat că PSD a început consultările cu reprezentanții mai multor categorii profesionale, iar observațiile și nemulțumirile transmise în urma acestor discuții vor fi transformate în amendamente.

„Am strâns toate nemulțumirile și le vom transpune în amendamente”, a declarat Sorin Grindeanu, precizând că susținerea proiectului depinde de acceptarea modificărilor propuse de formațiunea sa.

Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații vor centraliza propunerile primite de la reprezentanții angajaților și vor susține modificări care să țină cont de aceste solicitări. „Dacă nu se aprobă amendamentele, nu îl votăm”, a conchis liderul social-democraților.

Anterior, tot luni, președintele PSD a declarat că partidul pe care îl conduce nu poate susține o lege a salarizării care generează nemulțumiri în rândul mai multor categorii profesionale.

„Am fost informat de Florin Manole că a finalizat întâlnirile cu sindicatele. PSD lucrează în acest moment, împreună cu organizaţiile sindicale, la o serie de amendamente consistente, prin care să facem o lege mai echitabilă care să respecte şi anvelopa bugetară. Este clar că, în actuala formă, PSD nu poate vota o lege care nemulţumeşte pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus”, a mai subliniat Grindeanu.

Potrivit acestuia, forma finală a actului normativ trebuie să țină cont atât de solicitările venite din partea angajaților din sectorul public, cât și de limitele financiare prevăzute pentru buget.

PNL a anunțat că proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice va ajunge miercuri, 22 iulie, la Senat. Documentul urmează să intre în procedura parlamentară, iar forma sa va putea fi modificată prin amendamente depuse de parlamentari.

Poziția exprimată de PSD indică faptul că social-democrații intenționează să susțină introducerea unor schimbări în proiect înaintea votului, pe baza discuțiilor purtate cu organizațiile sindicale și reprezentanții categoriilor profesionale vizate.