Proiect de lege pentru fermieri. TVA la tractoare și utilaje agricole ar putea fi eliminată din plata în avans

Fermierii care cumpără tractoare și utilaje agricole noi ar putea beneficia de un sistem fiscal diferit, prin aplicarea taxării inverse la livrările interne. Un proiect de lege aflat în Parlament propune modificarea Codului fiscal astfel încât cumpărătorii înregistrați în scopuri de TVA să nu mai achite taxa în avans, măsura fiind prezentată de inițiatori ca o soluție pentru reducerea presiunii financiare asupra exploatațiilor agricole și pentru limitarea pierderilor fiscale.

Proiectul legislativ aflat în dezbaterea Camerei Deputaților urmărește introducerea taxării inverse pentru livrările interne de tractoare și utilaje agricole noi.

Dacă inițiativa va deveni lege, furnizorii nu vor mai încasa TVA de la cumpărător, iar beneficiarul înregistrat în scopuri de TVA va evidenția taxa atât ca TVA colectată, cât și ca TVA deductibilă.

Modificarea presupune completarea Codului fiscal cu o nouă categorie de operațiuni supuse taxării inverse, respectiv livrările interne de tractoare și utilaje agricole noi.

Proiectul a fost respins anterior de Senat, iar Guvernul a transmis Camerei Deputaților un punct de vedere negativ. În prezent, inițiativa se află în analiza comisiilor de specialitate, iar pentru a intra în vigoare trebuie adoptată de Camera Deputaților, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

În forma propusă de inițiatori, cumpărătorii nu ar mai fi obligați să achite TVA în momentul achiziției echipamentelor agricole noi.

Prin aplicarea taxării inverse, taxa nu mai este încasată efectiv de furnizor, fiind înregistrată contabil de beneficiar atât ca TVA colectată, cât și ca TVA deductibilă.

Inițiatorii susțin că această modificare ar reduce blocajele financiare pentru fermieri și ar simplifica circuitul fiscal în cazul achizițiilor de utilaje agricole.

Potrivit expunerii de motive, noul mecanism ar elimina necesitatea achitării în avans a TVA pentru echipamente cu valori ridicate și ar reduce presiunea asupra fermierilor și asupra administrației fiscale.

„Avantajele măsurii propuse sunt sprijinirea fermierilor prin eliminarea necesității avansării TVA la achiziții de echipamente costisitoare, păstrarea profiturilor în România, unde acestea pot fi impozitate și reinvestite, reducerea cererilor de rambursare TVA și a presiunii asupra ANAF, aliniere cu alte state UE, unde taxarea inversă se aplică deja pentru bunuri cu risc fiscal ridicat (ex. Polonia, Belgia, Olanda, echipamente electronice, metale etc.), stimularea sectorului de mecanizare agricolă, o componentă esențială a eficienței agricole. Implementarea taxării inverse pentru tractoare și utilaje agricole noi livrate intern este o măsură fiscală logică și benefică care ar degreva bugetul de cheltuieli inutile cu rambursările, ar întări echitatea fiscală, ar consolida competitivitatea firmelor locale”, arată inițiatorii proiectului.

Inițiatorii consideră că măsura ar putea avea efecte pozitive și asupra investițiilor în agricultură, prin facilitarea accesului fermierilor la echipamente moderne.

Expunerea de motive susține că o parte dintre achizițiile de utilaje agricole sunt realizate prin intermediul unor firme din alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce diminuează veniturile fiscale încasate în România.

Potrivit documentului, noua reglementare ar putea limita această practică și ar păstra o parte mai mare din profit în economia locală.

Conform estimărilor prezentate de inițiatori, pierderile actuale pentru bugetul de stat s-ar ridica la aproximativ două milioane de euro anual.

Inițiatorii susțin că în piața utilajelor agricole există o practică prin care tractoarele și echipamentele sunt facturate prin companii din alte state, deși activitatea comercială este desfășurată în România.

„Acestea nu emit facturi finale, ci doar încasează un comision redus, în timp ce profitul real rămâne înregistrat și impozitat în afara României”, arată sursa citată.

În opinia acestora, aplicarea taxării inverse ar putea contribui la reducerea acestui fenomen și la păstrarea unei părți mai mari din veniturile fiscale în România.

Datele invocate de inițiatori arată că în anul 2023 au fost comercializate aproximativ 2.770 de tractoare noi, 550 de combine agricole și aproximativ 5.000 de utilaje agricole din diferite categorii.

Pornind de la aceste volume și de la valorile medii estimate pentru fiecare tip de echipament, autorii proiectului apreciază că statul ar putea încasa peste două milioane de euro anual doar din impozitarea profiturilor care ar rămâne în România după aplicarea noului sistem fiscal.