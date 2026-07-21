Deficitul bugetar a scăzut la 3,1% din PIB în Uniunea Europeană. România a raportat un deficit ajustat sezonier de 3,6% din PIB

Deficitul guvernamental ajustat sezonier s-a situat la 3,1% din Produsul Intern Brut (PIB) atât în zona euro (EA21), cât și în Uniunea Europeană, în primul trimestru al anului 2026. Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, deficitul ajustat sezonier din zona euro a scăzut ușor, de la 3,2% la 3,1% din PIB. La nivelul Uniunii Europene, deficitul s-a redus de la 3,4% la 3,1% din PIB.

În primul trimestru din 2026, veniturile totale ale administrațiilor publice din zona euro au reprezentat 47,1% din PIB, în scădere față de 47,3% în ultimul trimestru din 2025. Eurostat explică această evoluție prin faptul că o creștere de aproximativ un miliard de euro a veniturilor ajustate sezonier în termeni absoluți a fost depășită de avansul PIB-ului nominal, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Cheltuielile totale ale administrațiilor publice din zona euro au ajuns la 50,2% din PIB, față de 50,4% în trimestrul precedent. Scăderea s-a datorat atât reducerii cheltuielilor ajustate sezonier cu aproximativ un miliard de euro, cât și creșterii PIB-ului nominal.

În Uniunea Europeană, veniturile totale ale administrațiilor publice au reprezentat 46,6% din PIB în primul trimestru din 2026, față de 46,7% în trimestrul anterior. În termeni absoluți, veniturile ajustate sezonier au crescut cu aproximativ 9 miliarde de euro.

În același timp, cheltuielile guvernamentale au reprezentat 49,8% din PIB, în scădere de la 50,1% în ultimul trimestru din 2025. Cheltuielile ajustate sezonier au fost mai mici cu aproximativ 2 miliarde de euro față de trimestrul precedent.

În clasamentul statelor membre pentru primul trimestru din 2026, România a înregistrat un deficit bugetar ajustat sezonier de 3,6% din PIB.

Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, când deficitul ajustat sezonier era de 7,5% din PIB, indicatorul s-a îmbunătățit cu 3,8 puncte procentuale.

Cele mai mari deficite ajustate sezonier au fost consemnate în Bulgaria, cu 7,6% din PIB, Ungaria, cu 6,6%, Polonia, cu 5,9%, Franța, cu 5,1%, și Belgia, cu 4,8%.

La polul opus, cele mai mari excedente au fost înregistrate în Cipru, cu 4,4% din PIB, Irlanda, cu 2,4%, Danemarca, cu 2%, Grecia, cu 1,2%, și Portugalia, cu 0,3%.

În primul trimestru din 2026, Germania a înregistrat un deficit ajustat sezonier de 3,6% din PIB, Spania de 1,9%, Croația de 3,4%, Slovacia de 3,4%, Finlanda de 3,2%, Austria de 3,5%, Slovenia de 2,9%, Cehia de 2,3%, Estonia de 1,2%, Letonia de 1,9%, Lituania de 0,9%, Luxemburg de 2,6%, Țările de Jos de 1,9%, Suedia de 1,2%, iar Malta de 3,6%.

Pentru Italia, Eurostat nu a publicat date ajustate sezonier aferente primului trimestru din 2026.

În ceea ce privește deficitul neajustat sezonier, acesta s-a situat la 4,2% din PIB în zona euro și la 3,9% din PIB în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2026.

România a înregistrat un deficit neajustat sezonier de 5,5% din PIB, în timp ce cele mai ridicate deficite au fost consemnate în Ungaria, cu 10,6% din PIB, Bulgaria, cu 8,4%, Croația, cu 4%, Franța, cu 6,1%, Belgia, cu 9,5%, și Austria, cu 5,8%.

La capitolul excedente, Norvegia a înregistrat un excedent de 13,2% din PIB, Elveția de 2,9%, iar dintre statele membre ale UE cele mai ridicate excedente au fost raportate de Cipru, cu 6,3%, Irlanda, cu 0,5%, Danemarca, cu 1,2%, și Letonia, cu 0,9%.

Datele publicate de Eurostat pentru primul trimestru din 2026 sunt provizorii și sunt ajustate atât în funcție de sezonalitate, cât și de numărul de zile calendaristice.