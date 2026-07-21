Bihorul își extinde rețeaua de gaze cu aproape 73 de kilometri. Alte 20 de localități vor avea acces la magistralele Transgaz

Bihorul va beneficia de o extindere majoră a rețelei de transport al gazelor naturale, prin construirea a aproape 73 de kilometri de noi magistrale până la finalul anului 2027. Proiectele au fost prezentate marți, la Oradea, de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, împreună cu președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Investițiile vor permite racordarea a 20 de localități și vor extinde rețeaua magistrală a județului de la 263 la aproape 338 de kilometri.

Extinderea rețelei de transport al gazelor naturale reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură energetică anunțate pentru județ. Potrivit conducerii Transgaz, lucrările vor fi realizate pe trei direcții, iar toate proiectele sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor, deși două dintre ele erau prevăzute inițial pentru anul 2028.

Cel mai amplu proiect vizează extinderea conductei magistrale DN 400 între Lugașu de Jos, din județul Bihor, și Huedin, în județul Cluj. Investiția este estimată la 195,1 milioane de lei, fără TVA, la valoarea anului 2024, și face parte din strategia națională de dezvoltare a sistemului de transport al gazelor naturale și de consolidare a securității energetice a României.

Pe teritoriul județului Bihor, noua magistrală va avea o lungime de 37,738 kilometri și va traversa orașul Aleșd și comunele Lugașu de Jos, Țețchea, Aștileu, Măgești, Vadu Crișului, Bratca și Borod. După finalizarea investiției, aproximativ 47.180 de gospodării și 175 de instituții publice, inclusiv școli, grădinițe, creșe, cămine culturale, unități medicale și administrații locale, vor avea posibilitatea de a utiliza gaze naturale.

Referindu-se la acest proiect, președintele Consiliului Județean Bihor a transmis:

„Extindem rețeaua de gaze naturale din Bihor. Până la finalul anului 2027, zeci de comune vor putea fi racordate la noile magistrale. Astăzi, împreună cu domnul Ion Sterian, directorul general al Transgaz, am prezentat planul de construire a trei noi conducte magistrale, cu o lungime totală de peste 72 de kilometri pe teritoriul județului nostru”, a scris Mircea Mălan.

Pe lângă proiectul dintre Lugașu de Jos și Huedin, Transgaz intenționează să accelereze realizarea altor două extinderi importante ale rețelei magistrale din județ.

Prima dintre acestea vizează traseul Beiuș – Căbești, unde conducta va fi prelungită cu 12 kilometri. Investiția, estimată la 22,464 milioane de lei, va permite alimentarea cu gaze naturale a 3.517 gospodării, a 52 de instituții publice și a agenților economici din comunele Pocola, Remetea, Curățele, Căbești și Roșia.

Cea de-a doua extindere este prevăzută pe direcția Căpâlna – Ceica și presupune construirea a încă 23 de kilometri de magistrală. Proiectul, evaluat la 43,056 milioane de lei, va asigura accesul la gaze naturale pentru comunele Holod, Sâmbăta, Pomezeu, Răbăgani, Ceica, Dobrești, Lăzăreni și Drăgești, împreună cu satele aparținătoare. În total, investiția va putea deservi 11.066 de gospodării, 131 de instituții publice și operatorii economici din zonă.

Înaintea începerii lucrărilor, reprezentanții Transgaz s-au întâlnit cu primarii localităților vizate pentru a prezenta etapele administrative și obligațiile fiecărei autorități locale, astfel încât investițiile să poată fi realizate fără întârzieri.

În acest context, Mircea Mălan a subliniat importanța colaborării dintre toate instituțiile implicate. „Am avut astăzi și o întâlnire de lucru cu primarii localităților vizate. Pentru ca aceste investiții să fie finalizate cât mai repede, este nevoie ca fiecare dintre noi – Transgaz, Consiliul Județean și primăriile – să își facă partea, fără întârzieri și fără blocaje. Consiliul Judeţean Bihor va trata aceste investiții ale Transgaz ca pe propriile sale proiecte și va acorda tot sprijinul necesar pentru obținerea autorizațiilor, eliberarea terenurilor și derularea lucrărilor”, a scris președintele CJ Bihor.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, conducerea Transgaz a anunțat că sediul regional al companiei va fi mutat de la Marghita la Oradea, pe strada Uzinelor. Decizia este justificată de nevoia companiei de a atrage personal cu înaltă calificare într-un oraș care oferă o bază mai mare de specialiști.

Ion Sterian a explicat că dezvoltarea companiei depinde de recrutarea de ingineri și specialiști în domenii precum proiectarea și automatizarea, iar Oradea oferă condițiile necesare pentru atingerea acestui obiectiv.

„Am rămas impresionat, e ca în filme… Am fost plecat în delegații, în toată lumea. E impecabil…”, a spus Ion Sterian, după vizita efectuată la Campusul de Învățământ Dual din Oradea.

Directorul general al Transgaz a precizat că societatea intenționează să intre în consorțiul de învățământ dual din municipiu pentru pregătirea viitorilor specialiști.

„Ca să putem ne formăm corespunzător forța de muncă de muncă de aici”, a afirmat acesta.

Totodată, oficialul a anunțat că vor urma discuții și cu reprezentanții Universității din Oradea.

„Ne vom întâlni și cu Universitatea din Oradea, cu decanii facultăților tehnice, cu studenții, cu masteranzii, ca să putem să venim cu un pachet salarial pe care să-l oferim tinerilor absolvenți așa încât să nu mai plece, să rămână aici, că avem nevoie de ei”, a declarat Ion Sterian.

Potrivit directorului general al Transgaz, compania are în prezent aproximativ 100 de angajați în județul Bihor, însă necesarul de personal este cu încă aproximativ 200 de specialiști, în special în domeniile proiectării și automatizării.

Referindu-se la efectele investițiilor, Mircea Mălan a evidențiat impactul economic și social al extinderii rețelei.