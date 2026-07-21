Cristian Păun avertizează asupra proiectului Neptun Deep: În loc să avem un PIB de două ori mai mare, o să avem doar gazele

Cristian Păun avertizează că exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep nu va aduce automat beneficii maxime economiei românești. Profesorul de economie susține că adevărata miză este valorificarea resurselor în industria locală, nu exportul materiei prime. Declarațiile au fost făcute în contextul în care autoritățile au anunțat că exploatarea gazelor din Marea Neagră va începe în cursul anului viitor.

Cristian Păun consideră că succesul proiectului Neptun Deep nu trebuie evaluat doar prin cantitatea de gaze extrasă, ci mai ales prin capacitatea României de a transforma această resursă în produse cu valoare adăugată. În opinia economistului, exploatarea gazelor ar trebui să fie punctul de plecare pentru dezvoltarea unor industrii care să genereze investiții, locuri de muncă și venituri suplimentare pentru economia națională.

Declarațiile vin după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep va începe anul viitor, odată cu finalizarea instalării platformei offshore și a conductei care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Proiectul este considerat unul strategic, România urmând să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Profesorul de economie atrage însă atenția că adevărata provocare începe după extragerea resursei.

„Din gazele alea se poate produce, în ordine, energie electrică, îngrășăminte, produse petrochimice, mase plastice, produse farmaceutice și tot ce înseamnă produse chimice. Dacă noi luăm gazul de acolo și îl trimitem prin conductă către Germania, iar acolo este transformat în produse cu valoare adăugată, avem o problemă”, afirmă economistul.

Cristian Păun susține că România ar fi trebuit să folosească proiectul Neptun Deep pentru a atrage investiții industriale majore, astfel încât procesarea gazelor să se realizeze pe plan intern, iar beneficiile economice să rămână în țară.

„Trebuia să avem acolo investitori strategici și să dezvoltăm un parc industrial în care să existe fabrică lângă fabrică, de la îngrășăminte chimice la polipropilenă. Să devenim nu principalul producător de gaz din Europa, ci principalul producător de produse obținute din acest gaz”, spune Cristian Păun.

Profesorul de economie apreciază că România riscă să rateze o oportunitate importantă de dezvoltare economică dacă gazele naturale vor fi exportate fără a fi integrate într-un lanț industrial național. În opinia sa, valoarea adăugată ar urma să fie creată în alte state, în timp ce economia românească va beneficia doar de veniturile rezultate din vânzarea resursei.

Cristian Păun afirmă că o strategie de industrializare bazată pe gazele din Marea Neagră ar fi avut un impact semnificativ asupra produsului intern brut și asupra competitivității economiei.

„În loc să avem un PIB de două ori mai mare, o să avem doar gazele acelea, iar valoarea adăugată se va produce în altă parte. Asta înseamnă să n-ai viziune. Asta înseamnă să vorbești despre industrializarea României, dar să nu îți dai seama cum se face, de fapt, industrializarea”, spune economistul.

Acesta consideră că posibilitatea schimbării direcției este tot mai redusă, deoarece deciziile esențiale privind dezvoltarea proiectului au fost deja luate.

„Cred că deja putem spune că este un fapt împlinit. Nu cred că mai este timp să facem gazul acela să fie altceva decât gaz”, afirmă Cristian Păun.

Profesorul de economie ridică semne de întrebare și în privința structurii de proprietate a proiectului Neptun Deep. În analiza sa, implicarea semnificativă a statului în companiile participante poate reprezenta un factor de risc pentru dezvoltarea proiectului și pentru eficiența administrării acestuia.

Cristian Păun susține că, dacă platforma ar fi fost deținută integral de un investitor american, securitatea obiectivului ar fi reprezentat și un interes strategic direct pentru Statele Unite. În actuala formulă, spune economistul, statul român deține o poziție importantă atât prin Romgaz, cât și prin participația pe care o are în cealaltă companie implicată în exploatarea gazelor.

„Faptul că statul se află la butoane reprezintă o altă sursă de temere pentru mine în ceea ce privește acest proiect și succesul lui mai departe”, spune Cristian Păun.

Economistul critică, de asemenea, menținerea influenței politice asupra companiilor de stat implicate în exploatarea gazelor din Marea Neagră și apreciază că acest model de administrare poate afecta performanța proiectului pe termen lung. Potrivit acestuia, lipsa unei strategii industriale și controlul politic asupra unor active strategice pot limita beneficiile economice pe care România le-ar putea obține din exploatarea resurselor naturale din perimetrul Neptun Deep.