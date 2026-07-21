Investiție de 100 de milioane de euro în Portul Constanța. Terminalul de Containere Constanța Sud intră într-un amplu proces de electrificare

Terminalul de Containere Constanța Sud, operat de compania DP World, va beneficia de un amplu program de modernizare și electrificare, susținut printr-un împrumut de până la 25 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Investiția totală ajunge la 100 de milioane de euro și urmărește reducerea emisiilor de carbon, modernizarea infrastructurii portuare și consolidarea rolului Portului Constanța ca principal hub logistic la Marea Neagră.

Compania multinațională DP World, deținută de Emiratele Arabe Unite, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au semnat un acord de finanțare prin care instituția financiară europeană va acorda un împrumut de până la 25 de milioane de euro pentru electrificarea operațiunilor desfășurate la Terminalul de Containere Constanța Sud.

Este primul împrumut verde acordat pentru acest terminal și face parte dintr-un program de investiții în valoare totală de 100 de milioane de euro, destinat transformării infrastructurii portuare și reducerii impactului asupra mediului.

Potrivit companiei, implementarea proiectului va conduce la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 6.000 de tone anual.

Programul de modernizare urmărește înlocuirea echipamentelor alimentate cu motorină cu utilaje electrice și dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru alimentarea navelor cu energie electrică direct de la cheu, în timpul staționării în port.

„Investiţia reprezintă un pas important în strategia de decarbonizare a DP World în România şi sprijină tranziţia către operaţiuni portuare cu emisii reduse. Prin înlocuirea echipamentelor învechite, alimentate cu motorină, cu echipamente electrice şi introducerea alimentării cu energie electrică de la mal pentru navele acostate, proiectul va îmbunătăţi calitatea aerului, va reduce nivelul de zgomot şi va creşte fiabilitatea operaţiunilor, în beneficiul clienţilor”, precizează compania.

Pe lângă reducerea emisiilor, proiectul urmărește și creșterea eficienței logistice, reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea condițiilor de lucru în terminal.

Împrumutul acordat de BERD este completat de granturi provenite din fonduri europene și din bugetul statului român.

Astfel, proiectul beneficiază de un grant de 19,7 milioane de euro prin Facilitatea pentru Infrastructura Combustibililor Alternativi (AFIF), parte a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, BERD având și rolul de partener de implementare al Uniunii Europene pentru această finanțare.

În plus, investiția primește încă 7,5 milioane de euro prin Programul Transport 2021-2027.

Programul de investiții este împărțit în două componente principale.

Prima etapă, estimată la 53,8 milioane de euro, presupune realizarea infrastructurii necesare electrificării terminalului. Aceasta include dezvoltarea unor noi rețele electrice, instalații de transformare și distribuție a energiei, sisteme de alimentare cu energie electrică de la mal pentru nave, o nouă conexiune la stația electrică principală și la rețeaua portuară, reabilitarea drumurilor de acces și introducerea a zece tractoare electrice pentru terminal, împreună cu infrastructura de încărcare.

A doua etapă, evaluată la 46,2 milioane de euro, prevede achiziționarea unor echipamente moderne, printre care macarale-portic electrice pe pneuri operate de la distanță, două macarale portuare mobile electrice și tractoare electrice suplimentare.

Reprezentanții BERD consideră că proiectul va avea un impact important asupra competitivității logistice a României și asupra procesului de tranziție către un transport mai puțin poluant.

„Aceasta este o investiţie de referinţă pentru România, care nu doar că va consolida rolul Portului Constanţa ca hub logistic strategic la Marea Neagră, ci va genera şi câştiguri semnificative de eficienţă energetică pentru sectorul logistic al ţării. Ne bucurăm să colaborăm cu DP World în cadrul primei noastre tranzacţii, prin care sprijinim modernizarea Portului Constanţa şi demonstrăm că competitivitatea şi decarbonizarea pot merge mână în mână”, a declarat Victoria Zinchuk, director BERD pentru România.

Conducerea DP World Constanța afirmă că investiția reprezintă un pas important în atingerea obiectivelor globale de reducere a emisiilor și în consolidarea poziției Portului Constanța pe piața regională a transportului de mărfuri.

„Prin această investiţie, aliniem dezvoltarea Terminalului de Containere Constanţa Sud la angajamentul global al DP World de reducere a emisiilor. Prin electrificarea operaţiunilor noastre, nu doar că îi ajutăm pe clienţi să construiască lanţuri de aprovizionare mai reziliente şi mai sustenabile, ci consolidăm şi poziţia Constanţei drept principalul hub verde de containere din regiunea Mării Negre”, a declarat Svitlana Balaban, CEO DP World Constanța.

Prin această investiție, Portul Constanța își continuă procesul de modernizare și își întărește poziția de nod logistic strategic pentru comerțul din regiunea Mării Negre, într-un context în care eficiența energetică și reducerea emisiilor devin criterii tot mai importante pentru infrastructura de transport din Europa.