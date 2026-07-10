BVB a înregistrat una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani. Aproape 1% din acțiunile BT au fost transferate pentru 414 milioane de lei

O tranzacție de mari dimensiuni a atras atenția investitorilor de la Bursa de Valori București, după ce un pachet de aproximativ 1% din acțiunile Băncii Transilvania a fost transferat într-o singură zi pentru aproximativ 414 milioane de lei. Deși identitatea vânzătorului nu a fost făcută publică, dimensiunea operațiunii reduce semnificativ numărul investitorilor care ar fi putut realiza o astfel de tranzacție.

Operațiunea a avut loc miercuri și a vizat acțiunile Băncii Transilvania, listate la Bursa de Valori București sub simbolul TLV. Valoarea tranzacției, de aproximativ 414 milioane de lei, echivalentul a peste 80 de milioane de euro, o transformă într-una dintre cele mai importante tranzacții recente cu acțiuni ale unei companii românești.

Transferul unui pachet de circa 1% din capitalul băncii nu înseamnă însă că un investitor a preluat controlul instituției de credit. Banca Transilvania are un acționariat foarte fragmentat, iar o participație de această dimensiune, deși valoroasă, oferă o influență limitată asupra deciziilor companiei.

Interesul pieței este concentrat în prezent asupra identității vânzătorului. La finalul lunii martie 2026, doar câțiva investitori instituționali sau grupuri de investitori dețineau participații suficient de mari pentru a putea vinde un pachet de asemenea dimensiuni.

Una dintre ipoteze este că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-ar fi redus participația la Banca Transilvania, conform ZF. La 31 martie 2026, instituția financiară internațională deținea 5,16% din capitalul băncii. În cazul vânzării unui pachet apropiat de 1%, participația sa ar coborî sub pragul de 5%, situație care ar declanșa obligația unei notificări publice.

Legislația pieței de capital prevede că investitorii trebuie să raporteze atunci când participațiile lor ating, depășesc sau scad sub pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% sau 75% din capitalul unei companii. Notificarea trebuie transmisă fără întârziere, dar nu mai târziu de patru zile de tranzacționare din momentul în care investitorul află sau ar fi trebuit să afle despre modificarea participației.

În cazul în care BERD se află în spatele tranzacției și participația sa a coborât într-adevăr sub pragul de 5%, piața ar urma să primească o informare oficială în următoarele zile. Până la publicarea unei astfel de raportări, această variantă rămâne doar o ipoteză.

Speculațiile sunt alimentate și de o tranzacție recentă realizată de BERD în Polonia. Pe 19 iunie 2026, instituția și-a vândut întreaga participație rămasă la BNP Paribas Bank Polska, respectiv 4,355 milioane de acțiuni, reprezentând 2,9% din capitalul băncii poloneze. Operațiunea a fost derulată printr-un plasament accelerat la Bursa de la Varșovia.

BERD începuse să își reducă participația încă din iulie 2025, când vânduse un pachet de 1,6%. Investiția fusese realizată în 2018, iar instituția a explicat că vânzarea urmărea creșterea lichidității acțiunilor pe piața secundară. Deși ieșirea din acționariatul băncii poloneze nu demonstrează că BERD își reduce și participația din România, aceasta arată că instituția își reevaluează și monetizează unele investiții bancare ajunse la maturitate.

O a doua variantă luată în calcul de brokeri este ca tranzacția să provină dintr-o reașezare a portofoliilor fondurilor de pensii private din Pilonul II. Aceste fonduri administrează economiile pentru pensie ale milioane de români și reprezintă, împreună, cei mai importanți investitori locali de la Bursa de Valori București, iar acțiunile Băncii Transilvania se regăsesc în mod tradițional printre principalele lor investiții.

Administratorii își ajustează periodic portofoliile pentru a respecta limitele interne de expunere, pentru a marca profituri sau pentru a elibera lichidități destinate altor investiții.

La finalul primului trimestru din 2026, NN Group și fondurile de pensii și asigurări administrate de acesta dețineau împreună 9,37% din capitalul Băncii Transilvania. Persoanele juridice române controlau 45,56% din acțiuni, persoanele fizice române dețineau 25,15%, persoanele juridice străine aveau 13,59%, iar persoanele fizice străine controlau 1,17%. BERD figura cu o participație de 5,16%. În total, investitorii români dețineau peste 70% din capitalul băncii, la care se adăugau participațiile locale incluse în alte structuri instituționale.

Pentru clienții Băncii Transilvania, tranzacția nu produce efecte directe. Conturile, depozitele, creditele și celelalte servicii bancare nu sunt influențate de transferul unui pachet minoritar de acțiuni între investitori.