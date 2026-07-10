Sectorul 3 pregătește un nou complex educațional pe strada Victor Brauner. Primăria vrea să cumpere un teren de 16.760 de metri pătrați

Sectorul 3 al Capitalei face un nou pas pentru extinderea infrastructurii educaționale, prin inițierea demersurilor necesare achiziționării unui teren pe strada Victor Brauner, unde ar urma să fie construit un complex educațional. În acest sens, Primăria Sectorului 3 va solicita acordul Municipalității pentru cumpărarea mai multor loturi de teren situate la adresa poștală principală Victor Brauner nr. 82.

Un proiect de hotărâre care vizează această inițiativă urmează să fie dezbătut în ședința Consiliului Local Sector 3 din 15 iulie. Documentul este inițiat de consilierii locali Eugen Matei (USR), Ion Valentin Voicu și Alin Ionuț Voicu (PSD), Alexandru Dan Roșu (REPER), Petru Brânză (PMP) și Marco Alexandru Niță (AUR).

Potrivit proiectului, finanțarea achiziției va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3.

Ansamblul propus pentru achiziție este alcătuit din cinci loturi de teren și cuprinde adresele Victor Brauner 78B (loturile A și B), Victor Brauner nr. 82 (lotul C), Victor Brauner nr. 84-86 (lotul D) și Victor Brauner nr. 88 (lotul E).

Suprafața totală a terenului este de 16.760 de metri pătrați, iar amplasamentul este încadrat în UTR A2b, subzona unităților industriale de servicii.

Conform referatului de aprobare care însoțește proiectul, în ultimii ani Sectorul 3, în special zona Theodor Pallady și arealul delimitat de străzile Victor Brauner, Drumul între Tarlale, Gura Făgetului și arterele adiacente, a înregistrat una dintre cele mai accelerate dezvoltări rezidențiale din București. Creșterea investițiilor private și majorarea constantă a numărului de locuitori au generat o presiune tot mai mare asupra infrastructurii educaționale existente.

Documentația mai arată că, în anul 2025, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176, a fost constituită o comisie mixtă cu scopul identificării unui teren destinat construirii unui complex educațional.

În cadrul procedurii, comisia a analizat 19 oferte de terenuri și ansambluri de loturi transmise autorității locale. După o analiză desfășurată în mai multe etape, au fost selectate trei amplasamente pentru faza finală. Prin raportul întocmit la data de 11 mai, comisia a propus drept opțiune prioritară continuarea etapelor administrative și tehnice pentru ansamblul de loturi situat pe strada Victor Brauner nr. 82.

Achiziția terenului va putea fi realizată numai după finalizarea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, verificarea situației juridice și tehnice a imobilelor, precum și negocierea condițiilor contractuale.

Consilierul local Eugen Matei a explicat că această inițiativă este diferită de proiectul prin care, în septembrie 2025, a fost inaugurat un corp de școală pe strada Victor Brauner nr. 42B. Totuși, apropierea dintre cele două investiții ar putea permite, în viitor, dezvoltarea unui complex educațional de dimensiuni mai mari.

Acesta a precizat că autoritatea locală a lansat, începând din vara anului trecut, un apel public adresat persoanelor fizice și juridice interesate să vândă terenuri potrivite pentru construirea unei unități de învățământ. În urma acestui demers a fost constituită o comisie pentru identificarea unui teren care să permită edificarea unui complex educațional, fiind urmărite criterii precum o suprafață minimă de 8.000 de metri pătrați, o deschidere adecvată și posibilitatea construirii viitoarei investiții.

„Noi am făcut un call public, începând de anul trecut, din vară (…) prin care i-am rugat pe toţi cei interesaţi, persoane fizice sau juridice, să ne transmită oferte, dacă vor să vândă un teren. Am avut o comisie de identificare a unui teren în vederea achiziţiei pentru edificare (…) am căutat să fie o suprafaţă de minim 8.000 mp, cu o anumită deschidere, cu posibilitatea de a edifica”, a precizat Eugen Matei pentru Agerpres.

Eugen Matei a mai precizat că prețul de achiziție al terenului nu poate depăși 250 de euro pe metru pătrat. Potrivit acestuia, raportul de evaluare ANEVAR a indicat o valoare cuprinsă între 265 și 300 de euro pe metru pătrat, însă proprietarul și-a exprimat intenția de a menține prețul de vânzare la nivelul de 250 de euro pe metru pătrat.