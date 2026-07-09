Bucureștenii își pot înscrie copiii în programele educaționale de vară. Aproximativ 10.000 de locuri sunt disponibile

Programele educaționale organizate pe perioada vacanței de vară continuă și în acest an în Sectorul 3 al Capitalei. Primăria Sectorului 3 finanțează programul „Școala & Grădinița de Vară”, prin care sunt puse la dispoziția familiilor aproximativ 10.000 de locuri în lunile iulie și august. Inițiativa se adresează copiilor preșcolari și școlari eligibili și urmărește să ofere atât sprijin părinților care lucrează, cât și un mediu sigur și activ pentru cei mici.

Programele educaționale finanțate de Primăria Sectorului 3 reprezintă o soluție pentru una dintre cele mai dificile provocări cu care se confruntă numeroase familii în perioada vacanței de vară. În lipsa cursurilor și a activităților obișnuite din timpul anului școlar, mulți părinți trebuie să găsească alternative pentru supravegherea copiilor în intervalul în care sunt la serviciu.

Programul „Școala & Grădinița de Vară” este implementat de administrația locală de peste șase ani și pune la dispoziția beneficiarilor aproximativ 10.000 de locuri în lunile iulie și august. Inițiativa a fost concepută pentru a răspunde nevoilor familiilor în care programul profesional continuă pe durata vacanței școlare, iar sprijinul din partea rudelor nu este întotdeauna disponibil.

Copiii sunt primiți în unitățile de învățământ pe care le-au frecventat în timpul anului școlar sau în alte unități apropiate, iar activitățile se desfășoară zilnic între orele 07:30 și 17:30. Pe întreaga durată a programului, aceștia sunt supravegheați de personal specializat, într-un mediu adaptat vârstei și nevoilor lor.

Programul de vară nu are doar rolul de a asigura supravegherea copiilor, ci urmărește și continuarea procesului educațional prin activități adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărei grupe de vârstă.

Pe parcursul zilei sunt organizate jocuri, ateliere tematice, activități recreative în aer liber și momente dedicate interacțiunii dintre copii. Astfel, perioada vacanței este valorificată prin activități care stimulează învățarea, creativitatea și dezvoltarea relațiilor sociale, în loc ca cei mici să își petreacă timpul fără un program organizat.

Menținerea contactului cu grupul de colegi și păstrarea unei rutine zilnice contribuie, de asemenea, la o adaptare mai ușoară la începutul noului an școlar. Pentru mulți copii, participarea la aceste activități reduce perioada de izolare specifică vacanței și le oferă continuitate în procesul de dezvoltare.

Programul se adresează copiilor care au fost înscriși într-o unitate de învățământ din Sectorul 3 în anul școlar 2025–2026 și provin din familii monoparentale sau din familii în care ambii părinți au locuri de muncă și desfășoară activitate cu prezență zilnică.

Prin finanțarea programului „Școala & Grădinița de Vară”, Primăria Sectorului 3 urmărește să ofere părinților posibilitatea de a-și continua activitatea profesională în perioada vacanței, în timp ce copiii beneficiază de un mediu sigur, supravegheat și de activități educative și recreative adaptate vârstei lor.