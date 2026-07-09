Semnal pentru agricultori: apare o nouă regulă privind motorina. Cum ar putea fi acordat sprijinul

Fermierii români ar putea avea posibilitatea să cumpere motorină fără acciză direct de la pompă, după ce o propunere legislativă în acest sens a fost depusă la Senat. Măsura urmărește să reducă presiunea financiară asupra agricultorilor, care în prezent plătesc integral combustibilul folosit pentru lucrările agricole și recuperează ulterior o parte din bani prin mecanismul de rambursare.

Propunerea legislativă prevede înființarea Programului Național „Motorină fără Acciză pentru Agricultura României” și modificarea Codului Fiscal, astfel încât fermierii să beneficieze de facilitate direct la cumpărarea combustibilului, fără să mai fie necesară recuperarea ulterioară a sumelor prin rambursare.

„Inițiativa legislativă propune înlocuirea actualului sistem bazat pe rambursarea ulterioară a accizei cu un sistem simplificat și eficient, în cadrul căruia avantajul fiscal este acordat direct la momentul achiziției combustibilului. În acest mod, fermierii nu vor mai fi obligați să suporte din resurse proprii costul integral al accizei și să aștepte ulterior recuperarea sumelor prin proceduri administrative complexe”, se arată în proiect.

În prezent, statul acordă o subvenție de aproximativ 2,7 lei pe litru pentru motorina utilizată în agricultură. Fermierii trebuie însă să achite inițial costul combustibilului, iar apoi să depună documentele necesare pentru recuperarea sumelor de la APIA.

Pentru mulți agricultori, acest sistem înseamnă perioade de așteptare și dificultăți în gestionarea cheltuielilor curente. „În tarlaua asta avem cam 34 hectare de orzoaică de toamnă, aproximativ 2 tone de motorină s-au consumat aici, cu tot cu recoltat”, explică un fermier din Galați pentru Digi24.

Fermierii susțin că achiziția directă a motorinei fără acciză ar putea diminua semnificativ costurile de producție. Aceștia spun că măsura ar avea un efect important după mai mulți ani marcați de secetă și pierderi agricole.

„Ni s-au dat tot felul de pomeni, dar nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente. Coborârea accizei din preț ar fi mult mai mult decât acea suma pe care o primim de la APIA, un impact deosebit asupra noastra, mai ales după 5 ani de secetă, în care am avut numai pierderi. Ar fi o gură de aer pentru noi!”, a declarat un fermier.

Agricultorii reclamă și variațiile de preț ale motorinei, dar și întârzierile în recuperarea sumelor prevăzute prin schema actuală de sprijin. „Achiziționăm motorina destul de scump. Acum o săptămână am luat o cantitate cu 8,4 lei/litru, ca saptămâna aceasta, la sfârșit, să o luăm cu 9,44 lei. Am crezut că ne-a lovit trenul din nou. Avem bani de primit și de anul trecut, deci nu sunt achitate toate sumele”, se plânge Sicuța Murgu, agricultor.

Procedura actuală presupune ca fermierii să solicite rambursarea accizei după încheierea fiecărui trimestru. Documentele sunt depuse periodic pentru ca agricultorii să poată recupera diferența suportată inițial.

„Rambursarea accizei la motorină se face prin depunerea cererilor de plată aferente trimestrului încheiat. În jur de 1.000 de fermieri încheie acord, depun cereri trimestrial, adică toți acești 1.000 vin de patru ori pentru a solicita rambursarea”, a punctat Camelia Viorică, șef serviciu măsuri specifice APIA Galați.

Propunerea legislativă aflată la Senat ar schimba mecanismul prin care fermierii beneficiază de sprijin, astfel încât aceștia să poată cumpăra combustibilul direct cu reducerea aplicată, fără să mai achite integral acciza și să aștepte ulterior recuperarea banilor.

Potrivit propunerii, accesul la motorina fără acciză ar fi limitat la anumite cantități pentru fiecare fermier. Dreptul de cumpărare ar urma să fie acordat pe baza unui Certificat de Utilizator Agricol.

„Cantitatea maximă de motorină fără acciză va fi stabilită anual, în funcție de suprafața exploatată de tipul culturilor sau de efectivele de animale”, mai arată sursa menționată.

Combustibilul cumpărat prin această facilitate ar putea fi utilizat exclusiv pentru activități agricole. În cazul în care motorina este folosită în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, proiectul stabilește sancțiuni cuprinse între 15.000 și 150.000 de lei.