Se termină reducerea accizei la motorină. Ce s-ar putea întâmpla cu prețurile de la 1 iulie

Șoferii și transportatorii ar putea plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie, odată cu expirarea măsurii prin care Guvernul a redus acciza pentru acest carburant. Facilitatea fiscală, introdusă pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie, a dus la o ieftinire de aproximativ 36 de bani pe litru, cu tot cu TVA, însă prelungirea acesteia este incertă.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că, în lipsa unei noi decizii, costurile cu alimentarea vor crește imediat, iar efectele se vor transmite în lanț asupra transportului de mărfuri și persoane, dar și asupra prețurilor plătite de consumatori.

Măsura a fost introdusă prin Ordonanță de Urgență și a vizat reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru, fără TVA, echivalentul unei reduceri de aproximativ 36 de bani pe litru la pompă.

La momentul adoptării, acciza reprezenta peste un sfert din prețul unui litru de motorină, cel mai utilizat carburant din România.

Actul normativ a fost aplicat pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie, existând posibilitatea prelungirii.

În prezent, situația este complicată de contextul politic.

După căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură, Executivul funcționează cu atribuții limitate și nu mai poate adopta ordonanțe de urgență, ceea ce înseamnă că măsura nu poate fi prelungită în actualele condiții.

Transportatorii susțin că și-ar dori menținerea facilității pentru încă trei luni, însă șansele sunt reduse în lipsa unui nou Guvern cu puteri depline.

Federația Operatorilor Români de Transport consideră că eliminarea reducerii de acciză va avea efecte rapide asupra întregii economii.

Președintele organizației, Beniamin Lucescu, spune că impactul nu se va limita doar la prețul motorinei.

„Dacă nu se va prelungi această ordonanță, motorina va crește cel puțin cu 50 de bani, cred că revenind undeva spre 10 lei. Sigur, operatorii de transport vor transfera această creștere în costurile de transport. Înseamnă creșteri de prețuri din nou pentru marfa transportată, pentru pasagerii transportați”, a declarat Beniamin Lucescu pentru Europa FM.

Potrivit acestuia, majorarea costurilor de transport ar putea conduce la noi scumpiri pentru o gamă largă de produse și servicii.

Pentru ca facilitatea fiscală să fie menținută fără întrerupere, ar fi nevoie de învestirea rapidă a unui nou Guvern.

Procedura presupune desemnarea unui premier de către președintele României, formarea echipei guvernamentale, prezentarea programului de guvernare în Parlament, stabilirea calendarului de către Birourile Permanente reunite și acordarea votului de încredere.

În plus, Parlamentul intră în vacanță la începutul lunii iulie, ceea ce reduce și mai mult șansele adoptării rapide a unei noi ordonanțe privind acciza la motorină.

Potrivit Monitorului Prețurilor pentru Carburanți, duminică, 28 iunie, cel mai mic preț pentru motorina standard în București era de 9,18 lei pe litru, la stațiile Petrom.

La stațiile Rompetrol, MOL, Lukoil, OMV și Socar, motorina standard se comercializa cu 9,24 lei pe litru.

Dacă actualele prețuri se mențin până la expirarea facilității fiscale și reducerea accizei nu va fi prelungită, un litru de motorină ar putea depăși pragul de 9,50 lei, existând chiar posibilitatea revenirii spre nivelul de 10 lei pe litru, potrivit estimărilor transportatorilor.

O eventuală scumpire a motorinei ar avea impact nu doar asupra șoferilor, ci și asupra costurilor logistice din economie, în condițiile în care transportul rutier influențează prețurile majorității bunurilor de consum.