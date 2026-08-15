Prețuri carburanți sâmbătă, 15 august. Cât costă benzina și motorina în prima zi din weekend. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți sâmbătă, 15 august. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile carburanților înregistrate în România în ziua de sâmbătă, 15 august 2026. Informațiile includ atât cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină la nivel național, cât și cele mai reduse tarife din principalele orașe ale țării.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină disponibilă în România costă 9,35 lei pe litru. Acest preț este afișat la o stație PartenerRompetrol din municipiul Arad, județul Arad, situată pe strada Zimbrului, nr. 101B.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț înregistrat în țară este de 10,63 lei pe litru. Acesta este disponibil la o stație Socar din municipiul Zalău, județul Sălaj, aflată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A.

Platforma a publicat și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe din România, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cea mai ieftină benzină costă 9,51 lei pe litru, motorina are un preț minim de 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit la 4,57 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul minim pentru benzină este de 9,51 lei pe litru, motorina pornește de la 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil la 4,60 lei pe litru.

La Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,48 lei pe litru, motorina are un preț minim de 10,63 lei pe litru, iar GPL-ul este comercializat la 4,61 lei pe litru.

În Iași, benzina poate fi găsită de la 9,51 lei pe litru, motorina de la 10,67 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,61 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,51 lei pe litru, pentru motorină de 10,67 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,59 lei pe litru.

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul în care sunt actualizate datele. De aceea, este recomandat ca șoferii să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.