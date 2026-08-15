Ilie Bolojan, în conflict cu industria românească de modă. Guvernul interimar a oprit finanțările pentru participarea designerilor români la marile evenimente internaționale

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a decis să oprească finanțările destinate sprijinirii participării firmelor românești de fashion la cele mai importante târguri și săptămâni ale modei din lume, inclusiv la evenimente organizate la Milano, Paris, New York și Tokyo. Măsura vine în contextul reducerii cheltuielilor statului și al eforturilor de diminuare a deficitului bugetar, care este prezentat drept unul dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

După instalarea noului executiv, au fost reduse sau eliminate mai multe categorii de cheltuieli, inclusiv burse, sporuri și indemnizații, iar în paralel au fost majorate taxe. În prezent, printre domeniile afectate se află și fondurile pentru promovarea internațională a brandurilor românești de design vestimentar și accesorii.

Aceste finanțări erau utilizate pentru participarea companiilor românești la târguri și evenimente de profil din străinătate, unde puteau obține vizibilitate, contact direct cu potențiali clienți, comenzi și vânzări, cu efecte asupra economiei românești. Potrivit informațiilor prezentate, oprirea finanțărilor reprezintă o lovitură importantă pentru firmele autohtone care creează și produc articole originale cu potențial de export.

Un exemplu invocat pentru relevanța participării la astfel de evenimente este cel al târgului de rochii de mireasă de la Abu Dhabi, desfășurat în urmă cu nouă ani, unde branduri românești au realizat vânzări de peste 50.000 de euro.

Sprijinul pentru participarea la evenimente internaționale este acordat prin Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), instituție aflată în subordinea Guvernului, coordonată de premier și condusă de Daniel Constantin. Conform Hotărârii de Guvern nr. 153/2023, agenția are rolul de a aplica politica guvernamentală privind atragerea investițiilor, promovarea comerțului exterior și urmărirea investițiilor românești în străinătate.

„Agenţia are ca scop aplicarea politicii guvernului pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum şi pentru urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate”, se arăta în Hotărârea de Guvern nr. 153/2023 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei.

Mecanismul de finanțare funcționează prin Programul de Promovare a Exportului (PPE). Brandurile interesate se înscriu la ARICE înaintea unui eveniment internațional, iar agenția publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o procedură pentru desemnarea unui organizator, care gestionează participarea în schimbul unui comision de aproximativ 8-10% din bugetul alocat.

Reprezentanții industriei susțin că finanțarea acoperă exclusiv componenta de promovare, în timp ce cheltuielile de cazare, transport și alte costuri ale participanților sunt suportate de companii, potrivit informațiilor publicate de România TV.

„Pentru un brand de fashion, suportul financiar vizează strict promovarea. Restul cheltuielilor, cum ar fi cele de cazare și transport al persoanelor, sunt suportate de noi”, a precizat preşedintele Federaţiei Române de Design Vestimentar şi Accesorii (FRDVA), designerul Clara Rotescu, pentru publicația menționată.

Firmele de design vestimentar au fost incluse în PPE abia în 2018, după ani în care accesul lor la târgurile internaționale a fost limitat. Potrivit Federației Române de Design Vestimentar și Accesorii (FRDVA), această industrie exportă produse fabricate în România, realizate de designeri români și cu valoare adăugată ridicată. Sectorul a început să se dezvolte în jurul anului 2008, iar accesul la programele de promovare a fost obținut treptat prin organizarea în asociații și ulterior în cadrul FRDVA. În 2018, reprezentanții industriei au primit un loc fără drept de vot în Consiliul de Export.

„Ce trebuie înțeles și se pare că la nivel de conducere ARICE, nu se poate percepe, firmele din industria de Design Vestimentar si Accesorii, NU EXPORTĂ HÂRTII SAU SCHIȚE, exportă produse vestimentare fabricate în România de designer autohtoni și cu valoare adăugata ridicată. Aceasta ramură a industriei textile, industria de design vestimentar, a început să prinda contur în România începând cu anul 2008, iar accesul firmelor noastre la târguri a fost foarte mult blocat, motiv pentru care am hotărât să ne unim în asociații și mai târziu în FRDVA. Astfel am reușit pas cu pas să ne facem loc în Programul de Promovare a Exportului (PPE) și abia in 2018 am primit un loc, fără drept de vot, în Consiliul de Export (CE)”, se arată într-o adresă trimisă de federație lui Ilie Bolojan în octombrie 2025.

Președintele FRDVA afirmă că guvernul Bolojan este singurul executiv în fața căruia designerii nu au reușit să obțină o audiență pentru a explica importanța participării la marile evenimente internaționale. În același timp, reprezentanții industriei reclamă că s-au confruntat constant cu întârzieri de până la doi ani în decontarea sumelor suportate inițial de firme și rambursate ulterior de la bugetul de stat.

„Datorită prezenței la târgul rochiilor de mireasă de la Abu Dhabi, branduri românești au vândut de peste 50.000 de euro!”, a mai spus designerul Clara Rotescu.

Federația a transmis anterior premierului că România, prin intermediul PPE, a reușit să creeze câteva branduri care și-au câștigat un loc alături de nume importante din industria internațională a modei și ale căror produse sunt comercializate în magazine multibrand importante.

Potrivit surselor citate, Ilie Bolojan ar fi dispus oprirea suportului financiar pentru promovarea brandurilor românești de design vestimentar. Reprezentanții designerilor susțin că, atunci când au cerut explicații în cadrul ARICE, li s-ar fi spus că premierul nu este interesat de acest domeniu. În aceeași discuție, după ce s-a invocat posibilitatea ca oprirea finanțărilor să fie ilegală, ar fi fost făcută o referire la anularea alegerilor și la posibilitatea de a proceda similar și în acest caz.

Totodată, șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, ar fi început să caute soluții pentru oprirea legală inclusiv a participărilor pentru care există deja contracte semnate. Potrivit acelorași surse, acesta așteaptă un punct de vedere din partea Curții de Conturi în cursul săptămânii următoare.

Măsura afectează direct firmele care se pregătesc pentru participarea la evenimente programate în perioada imediat următoare, inclusiv New York Fashion Week, care începe pe 3 septembrie, și evenimentele de la Tokyo, programate pentru 8 septembrie. Există riscul ca participarea să fie anulată, ceea ce ar reduce șansele unor vânzări importante către clienți internaționali.

Pe agenda programului figurează și Milano Fashion Week, desfășurat între 22 și 28 septembrie 2026, pentru care este prevăzut un buget de 1,63 milioane de lei. Potrivit lui Mihai Lupu, manager general la Fashion Institute of Technology (FIT), 31 de firme românești ar urma să expună în nouă locații, iar procedura aferentă a fost publicată în SEAP cu aproximativ o lună înainte, termenul pentru depunerea ofertelor fiind stabilit pentru 17 august.

Reprezentanții industriei compară situația din România cu cea din Europa de Vest, unde între 500 și 1.200 de companii de fashion primesc anual sprijin pentru internaționalizare, în timp ce în România numărul beneficiarilor este de până la zece ori mai mic.

Conform legislației, statul ar trebui să aloce pentru promovarea exportului echivalentul a 0,1% din valoarea exporturilor României din anul precedent. Pentru anul 2026, suma rezultată ar fi fost de 96,6 milioane de euro, însă bugetul alocat efectiv programului de export a fost de aproximativ 13 milioane de euro, suficient teoretic pentru doar jumătate din necesarul participărilor la târguri și expoziții.

Pentru New York Fashion Week sunt prevăzute 884.000 de lei pentru 10 firme, pe un spațiu total de 110 metri pătrați. Pentru Paris Fashion Week sunt alocate 2,75 milioane de lei pentru 38 de firme și 721 de metri pătrați, ceea ce înseamnă aproximativ 14.000 de euro per firmă. Reprezentanții industriei precizează că bugetul total al unui eveniment include și comisionul organizatorului, transportul mostrelor, precum și cheltuielile de deplasare, cazare și diurnă pentru cei doi reprezentanți ARICE care participă la verificarea evenimentului.

Schema românească de sprijin pentru participarea la târguri și expoziții internaționale are în 2026 o valoare totală de 150 milioane de lei și aproximativ 1.000 de beneficiari, fiind valabilă până la 31 decembrie 2027. Dacă planul de oprire a finanțărilor va fi aplicat integral, reprezentanții industriei avertizează că întregul mecanism de promovare externă va fi afectat.

În contrast, Italia a alocat anul trecut peste 90 de milioane de euro exclusiv pentru sprijinirea participării companiilor italiene la târguri în străinătate, prin mecanismul național de promovare a exporturilor, ceea ce a permis participarea a peste 6.560 de companii italiene prin intermediul a 245 de pavilioane naționale.