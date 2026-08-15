Cutremur devastator de 7,7 în estul Indoneziei. Cel puțin 20 de oameni au murit, iar sute de clădiri au fost afectate

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 produs în largul estului Indoneziei în dimineața zilei de sâmbătă a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane, iar zeci de replici au fost înregistrate ulterior, potrivit autorităților de intervenție.

După seismul puternic, în mai multe zone ale țării din Asia de Sud-Est au fost înregistrate valuri de tsunami cu înălțimea mai mică de un metru. Avertizarea de tsunami a fost ridicată la aproximativ trei ore după producerea cutremurului, conform Reuters.

Cele mai multe victime au fost raportate în orașul-port Maumere, principalul oraș din regiunea Sikka de pe insula Flores, unde echipele de salvare au găsit 20 de persoane decedate, șase rănite și alte două prinse sub dărâmături.

Regiunea Nagekeo, aflată cel mai aproape de epicentru, nu fusese încă atinsă de echipele de intervenție la momentul raportării, iar comunicațiile au fost afectate. Încercările de a ajunge în zonă pe cale rutieră au fost blocate de alunecări de teren, în timp ce o altă echipă încerca să ajungă cu feribotul.

Agenția națională pentru reducerea riscului de dezastre (BNPB) a anunțat că aproximativ 2.000 de locuitori din Nagekeo au fost evacuați și că mai multe locuințe, depozite și clădiri guvernamentale au fost avariate. Autoritățile au raportat, de asemenea, blocaje în trafic și întreruperi ale alimentării cu energie electrică în anumite părți ale regiunii.

Guvernatorul provinciei East Nusa Tenggara, Emanuel Melkiades Laka Lena, a declarat că cel puțin cinci persoane au murit după ce au fost lovite de dărâmături în timp ce dormeau. BNPB, care a prezentat inițial un bilanț de un mort și patru răniți, a precizat că încă centralizează datele din teren.

Imagini verificate de publicația menționată arată cum o parte a unei clădiri din portul Maumere s-a prăbușit în praf și moloz, în timp ce oamenii fugeau speriați pe străzi.

Un locuitor în vârstă de 51 de ani din satul Talibura, situat în provincia East Nusa Tenggara, a relatat că se afla acasă împreună cu familia în momentul producerii cutremurului și că toate cele 13 persoane aflate în locuință au fugit pentru a se salva.

Cutremurul a fost resimțit puternic în provinciile East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara și în unele zone din South Sulawesi. BNPB a precizat că în mai multe localități zguduiturile au durat aproximativ un minut, iar majoritatea oamenilor au ieșit în grabă din locuințe.

În districtul Ende din provincia East Nusa Tenggara, un spital a început evacuarea pacienților în exteriorul clădirii, iar presa locală a relatat producerea a cel puțin unei alunecări de teren.

Agenția indoneziană de geofizică BMKG a înregistrat primul seism la ora locală 4:58, la o adâncime de 15 kilometri, acesta fiind urmat de numeroase replici.

Autoritățile au amintit că aceeași zonă a fost lovită în anul 1992 de un cutremur cu magnitudinea 7,5, care a provocat distrugeri extinse.

Centrul australian de avertizare pentru tsunami a anunțat că seismul submarin nu reprezintă o amenințare de tsunami pentru continentul australian, insulele sau teritoriile Australiei.

Indonezia este situată pe Cercul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice, ceea ce determină producerea frecventă a cutremurelor și a erupțiilor vulcanice.